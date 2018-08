Foncier agricole : Une banque de donnÃ©es en perspective

La stratégie agricole repose avant tout sur le foncier agricole. Un dossier lourd qui n’est pas totalement assaini par la complexité qui caractérise sa gestion et son classement, au plan juridique notamment.

L’Etat qui a inscrit l’objectif de la sécurité alimentaire du pays come étant une priorité nationale, a institué les fondements juridiques nécessaires dans le souci de protéger son patrimoine foncier agricole, par le recours exclusif au procédé de la concession, à travers la loi du 15 août 2010 relative aux conditions et modalités de d’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat, poursuit par conséquent le processus d’assainissement de ce dossier lourd. Une démarche qui vise à sécuriser les exploitants agricoles, stimuler les investissements agricoles et, par la même occasion, préserver la propriété de l’Etat sur ses terres agricoles. Il s’agit de mettre en place une banque de données complète sur le foncier agricole et la concession des terres agricoles du domaine privé de l’Etat. Une mission qui consiste à contrecarrer les pratiques de dilapidation et de détournements du foncier agricole.

Dans le cadre de cette démarche, une action concertée est engagée, depuis quelques semaines, par le Bureau national d'études pour le développement rural (BNEDER) qui s’attelle à la préparation d’un document sur le foncier agricole, avec la contribution de la direction de l’organisation foncière, pour le compte de la mise en valeur et de la protection des patrimoines (DOFMVPP) relevant du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (MADRP). Cet ouvrage, précise le Bureau sur son site web, «est un recueil de données statistiques du foncier agricole en Algérie à travers une répartition des superficies par statut juridique au niveau des 48 wilayas».

Un document qui revêt par conséquent, «une grande importance pour le secteur», souligne le BNEDER. Cette opération devrait permettre une exploitation optimale du patrimoine foncier agricole d’autant plus qu’un peu plus de trois millions d’hectares de terres sont en jachère ce qui constitue une déperdition en volume de production et en valeur ; la superficie agricole utile utilisée (SAU) demeurant ainsi relativement faible par rapport à la superficie territoriale globale, soit une part de 3,5% seulement, totalisant près de 8,5 millions d’hectares dont seulement 5 millions ha sont exploités.

L’initiative du BNEDER devra contribuer, en définitive, à clarifier le statut des terres agricoles privées de l’Etat, notamment celles concédées dans le cadre des exploitations agricoles individuelles (EAI) et collectives (EAC). Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a souligné dernièrement la détermination de son département d’optimiser l’exploitation des superficies agricoles par la récupération des terres agricoles non exploitées.

M. Abdelkader Bouazghi a affirmé, dans ce sens, que son secteur appliquait les orientations et directives des hautes autorités en matière de protection et de préservation des terres agricoles fertiles, par la régularisation définitive de la situation juridique des terres par le recensement de chaque parcelle inexploitée.

Le secteur qui vise l’extension des surfaces irriguées à deux millions d’hectares en 2020, dans les Hauts plateaux, le Sud et les wilayas du nord entend améliorer les taux de contribution des surfaces ainsi irriguées dans la production agricole nationale, soit plus de 70%, une fois le projet achevé.

D. Akila