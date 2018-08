Adrar : Plus de 2.400 scorpions collectÃ©s

Pas moins de 2.450 scorpions ont été collectés par de jeunes volontaires à Reggane (150 km au sud d’Adrar), lors d'opérations menées dans le cadre des campagnes de prévention pendant la période estivale, a-t-on appris des organisateurs.

Les opérations de ramassage ont permis la collecte de cet «important» nombre de scorpions à travers les jardins et ruelles de deux Ksour, à savoir «Taârabte» et «N’Fis» relevant de la commune de Reggane. Ce chiffre, jugé «important», démontre on ne peut mieux la gravité de la prolifération des scorpions dans la région, a considéré le coordinateur de cette initiative Azaoui Mahdi, soulignant que «cette situation nous interpelle à intensifier les actions de prévention et de lutte contre l’envenimement scorpionique» en favorisant l'hygiène du milieu, a-t-il souligné.

Le mouvement associatif de Reggane a, pour sa part, salué cette action préventive, qui prouve le degré de conscience chez les jeunes à la nécessité de veiller à la protection de la santé publique, avant d’appeler les autorités et les instances locales à l’encouragement et à l’accompagnement de ce genre d’initiatives.

«L’ouverture d’une antenne de l’Institut Pasteur au niveau de cette région est impératif, afin de contribuer à la production de sérum anti scorpionique», a indiqué le représentant du mouvement associatif de Reggane Laâroussi Abdelkader.

Le président de l’association locale d’aide aux malades, Toumi Abderahmane a, de son côté, exprimé lors d’une cérémonie en l’honneur de ces jeunes volontaires sa reconnaissance envers leur initiative, tout en exhortant les habitants des autres ksour de la région à prendre des actions préventives similaires.

Selon les statiques, au moins 1.657 piqûres de scorpion ont été recensées à la fin du mois de juin dernier dans la wilaya d’Adrar et, fort heureusement, aucun cas mortel n’a été déploré, a-t-on indiqué à la Direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.