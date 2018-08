Du salon de coiffure pour hommes au salon mixte : mÃ©tamorphoseâ€¦ silencieuse

Phénomène observé depuis au moins ces quinze dernières années, de nombreux salons de coiffure pour hommes au centre d’Alger sont de plus en plus fréquentés assidûment par la gent féminine. Une véritable métamorphose d’ordre sociétal, pour ne pas dire une révolution, silencieuse de surcroît.

Bien entendu, on ne peut ne pas se demander comment les choses en sont arrivées là, dans ce domaine précis, à savoir comment a évolué, peu à peu, cette pratique dans les salons de coiffure pour hommes. Car, conviendra-t-on, les commerces en question étaient jusque-là réservés exclusivement aux hommes. Et tant les coiffeurs que les clients hommes jouissaient encore, sans partage, de cet espace qui leur était exclusivement réservé.

Toutefois, comme les choses ont entretemps évolué, plutôt dans le bon sens, «à pattes de velours» pour ainsi dire, les femmes interrogées aujourd’hui par nos soins —toutes catégories sociales confondues y compris celles qui, dans l’espace urbain, ont coutume de porter un léger voile sur la tète­— ces femmes-là donc, disent elles-mèmes s’en trouver ravies d’autant qu’elles assurent n’avoir jamais eu à subir ne serait-ce que le moindre des sarcasmes, voilés ou déclarés, émanant de la clientèle masculine. Et puis toutes se trouvent plutôt satisfaites de se faire coiffer par des hommes —bien qu’il y ait aussi, inversement, des coiffeurs hommes dans les salons exclusivement féminins— pour la simple et bonne raison, affirment-elles, que «les hommes nous coiffent mieux», entendre par là «s’occupent mieux de nos cheveux et sont très patients avec nous ».

Et puis il y a le coût de la prestation. Ces clientes se montrent plutôt contentes dans la mesure, arguent-elles, où quelque soit le prix pratiqué dans ces salons de coiffure pour hommes, celui-ci reste nettement plus abordable que celui, jugé trop élevé, pratiqué dans les salons de coiffure féminins.

Ce qu’on a pu également observer, en dépit de craintes exprimées

—quelque fois sans raison— par quelques clients hommes, c’est que le coût de la prestation concernant ces derniers n’a pas changé d’un iota et ce, quand bien même ces salons reçoivent déjà sans façon une clientèle féminine. Chose qu’on a pu, bien évidemment, vérifier sur le terrain. Au-delà de la qualité de la prestation donc, il faut aussi prendre en compte le paramètre «coût». Et là, autant avancer prudemment que, d’une manière générale, mais toutes proportions gardées, dans les salons de coiffure pour hommes on coiffe mieux les femmes et à moindre prix que dans les salons de coiffure pour femmes…



« À pas de velours », une véritable révolution d’ordre sociétal…



Serait-ce alors le prélude à une nouvelle configuration de ces salons, de celles qui, sous l’angle sociétal, tiendraient compte d’une adaptation progressive de ces espaces commerciaux, jusque-là exclusivement masculins, à la clientèle féminine ? Et, dans le mème sillage, pourquoi ne pas imaginer aussi des salons jusque-là pour femmes qui seraient fréquentés également par les hommes ? Ce serait là, assurément, le meilleur moyen de prouver qu’on peut avancer dans la vie les uns aux cotés des autres : d’un coté, la moitié de l’homme, et non son tiers, ou son quart ; de l’autre, la moitié de la femme, et non son deux-tiers, ou son trois-quarts…

Serait-ce aussi, serait-on tenté d’affirmer, la traduction dans les mœurs de notre société, quoique trop timidement pour l’heure, de ce fameux vivre ensemble en paix tant invoqué par nos hommes de foi et responsables politiques ? Le cas échéant, on ne peut que rendre hommage à ces coiffeurs pour hommes en question : des citoyens algériens qui, nonobstant leur appartenance politique, pratiquent leur commerce de façon on ne peut plus conforme à la législation en vigueur. Et ne cessent, par la même, de démontrer chaque jour que Dieu fait, que la fréquentation de leurs salons par la gent féminine ne pose absolument aucun problème, ni pour eux, ni pour leur clientèle masculine d’ailleurs, bien au contraire. Et puis, en présence d’une femme, ne faut-il pas se l’avouer entre hommes de bonne famille, on se tient bien mieux dans l’attente de son tour, celui de se faire «ratisser» les cheveux pour reprendre l’expression consacrée ; on évite entretemps les éclats de voix, on se parle poliment d’un(e) client(e) à l’autre, on lit même le journal pour se montrer davantage discret, etc... N’est-ce pas là, précisément grâce à la gent féminine, une métamorphose d’ordre sociétal, pour ne pas dire une révolution «soft» tout à fait silencieuse, qui est en train de s’opérer «à pattes de velours» au niveau des mœurs dans la capitale ?

Kamel Bouslama