Conducteurs de bus de longs trajets : Respecter le code de la route

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont organisé hier au niveau de la Gare routière des voyageurs à Caroubier une campagne de sensibilisation en direction des conducteurs de bus de longs trajets sur l'importance de faire preuve de vigilance et de s'interdire l'excès de vitesse afin d'éviter de tragiques accidents de la route. Initiée dans le cadre des actions de sensibilisation menées par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), cette campagne vise à sensibiliser les conducteurs de bus de longs trajets sur l'importance capitale de respecter le code de la route, essentiellement la vitesse autorisée afin d'éviter les accidents et sur le contrôle régulier des équipements du bus, notamment le nécessaire des premiers soins et les extincteurs pour la sécurité des usagers de la route et des voyageurs, a indiqué à l'APS le lieutenant Mehdi Ahbab, chargé de l'information et de la communication au niveau du service de la sécurité publique.

Des dépliants sur les sanctions prévues dans la législation en vigueur et des statistiques des accidents, appuyés d'images, sous le thème «la bonne conduite, sécurité pour tous», ont également été distribués aux conducteurs afin de les amener à adopter un comportement adéquat sur la route. Les chauffeurs qui ont salué cette initiative se sont dits néanmoins démunis quant à l'impératif d'être relayés par un chauffeur supplémentaire, comme recommandé par les services de la Sûreté.

A ce propos, M. Aad Khaled, chauffeur sur la ligne Alger-Oued Souf a affirmé assurer seul le trajet, bien que supérieur à 600 km, précisant que le second chauffeur n'est disponible que pour les déplacements vers Hassi Messaoud ou Tamanrasset (plus de 1000 km). Se félicitant de cette action de sensibilisation, M. Fethi Laïb, chauffeur de bus sur la ligne Alger-Oran a reconnu que de nombreux conducteurs ont sur l'autoroute des comportements irresponsables, comme consulter Facebook tout en conduisant avec tous les risques que cela induit en termes de baisse de vigilance.