BÃ©char : 15 affaires devant la justice

15 affaires criminelles seront jugées au niveau de la Cour de Béchar, au cours de cette 3e session criminelle, qui s’étalera du 2 au 9 septembre prochain et dont six affaires liées uniquement au trafic de drogue. Les accusations à l’encontre des personnes impliquées, constituées en bande de malfaiteurs, vont de la détention de drogue à sa consommation, en passant bien entendu par l’acheminement et la commercialisation de cette marchandise illicite, voire même de détention d’armes à feu sans autorisation légale. Une affaire de viol ainsi que de séquestration de personnes sans autorisation et d’atteinte à la pudeur figurent également sur l’agenda de la Cour de justice, ainsi que plusieurs demandes d’intégration de sanctions.

Ramdane Bezza