Demande de ligne fixe : Lancement de lâ€™enregistrement via Internet

Algérie Télécom (AT) a annoncé mardi le lancement d'un nouveau service consistant en l'enregistrement de demandes de ligne fixe via Internet et a appelé ses utilisateurs à profiter de cette nouvelle prestation destinée à améliorer son expérience clientèle, indique un communiqué de cette entreprise publique. Pour effectuer la demande, il suffit de se rendre sur le site Web d'Algérie Télécom, rubrique «demande de ligne fixe»: www.algerietelecom.dz/fr/demande-na et de remplir le formulaire d'inscription au service, précise l'entreprise, qui ajoute que suite à cette démarche, le client reçoit un e-mail de confirmation de l'inscription. «Grâce à ce service, les clients d'Algérie Télécom n'auront plus besoin de se déplacer aux agences commerciales pour effectuer une demande de ligne fixe et sont informés du résultat de l'étude de faisabilité par e-mail», a souligné AT dans son communiqué. «A travers ce nouveau service, Algérie Télécom confirme son engagement à renforcer sa stratégie de proximité avec les clients afin de répondre au mieux à leurs attentes», a assuré l'entreprise qui invite ses clients à visiter le site web : www.algerietelecom.dz pour davantage d'informations ou à prendre contact avec ses web conseillers sur la page Facebook d'Algérie Télécom : www.facebook.com/algerietelecomgroupe.