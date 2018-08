Tiaret : 12 blessÃ©s dans le dÃ©rapage dâ€™un bus

Douze personnes ont été blessées dont une dans un état grave, suite à un dérapage d’un bus de transport en commun des voyageurs, survenu mardi soir à Medrissa, une commune relevant de la wilaya de Tiaret, a-t-on appris auprès de l’hôpital de la daïra de Sougueur. Le service des urgences de l’hôpital Guermit-Nacer de Sougueur a accueilli mardi aux environs de 22 heures 12 blessés dans le dérapage d’un bus de transport en commun de voyageurs qui dessert la ligne reliant Sidi Bel-Abbes à Hassi Messaoud. Onze personnes ont déjà quitté l’hôpital la nuit même, alors qu’un blessé à la tête a été gardé en observation, puis évacué mercredi matin vers l’hôpital Youcef-Damerdji de Tiaret, selon la même source. Les services de la protection civile ont indiqué avoir évacué 10 blessés dont l’âge varie entre 20 et 57 ans vers le service des urgences de l’hôpital de Sougueur suite à l’accident du bus transportant 45 voyageurs, qui a dérapé à hauteur de l’intersection entre les RN 90 et 23 dans la commune de Médrissa. Pour leur part, les autorités locales de la daïra de Sougueur, à laquelle est rattachée la commune de Médrissa, de même que le directeur des transports de la wilaya de Tiaret se sont déplacés sur le lieu de l’accident pour prendre en charge les voyageurs blessés, a déclaré le président d’APC de Sougueur, Kamel-Eddine Sabahat.



Lutte contre la criminalité



Les forces de police des sûretés de la wilaya d’Alger et d’Annaba ont mené des opérations de recherches à travers leurs secteurs de compétence, ce qui a permis la récupération de 351 comprimés psychotropes et l’interpellation de 4 présumés auteurs dans divers délits.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de la sûreté de la wilaya d’Alger ont effectué récemment des opérations dans plusieurs quartiers de la capitale, lesquelles se sont soldées par la récupération de 66 comprimés psychotropes, une quantité de cannabis traités et d’armes prohibées et l’arrestation de 72 mis en cause impliqués dans ces délits.

Par ailleurs, lors d’un point de contrôle instauré au niveau des hauteurs de la ville de Tébessa, les éléments du service régional de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants/Annaba, ont interpellé trois présumés auteurs dans une affaire liée au trafic de psychotropes et récupéré 285 comprimés.



Saisie de 2.091 unités de boissons alcoolisées



Dans un communiqué parvenu par notre rédaction a ajouté que dans le cadre de la lutte contre la commercialisation illégale de boissons, les forces de police des sûretés de la wilaya d’Oum El Bouaghi et de Blida ont interpellé 3 présumés auteurs et récupéré 2.091 unités de boissons alcoolisées destinées à la vente illicite. En effet, agissant sur information faisant état qu’un individu suspect s’adonne à la vente illicite de boissons alcoolisées et lors d’un point de contrôle dans la localité d’Ain El Beida à Oum El Bouaghi, les forces ont interpellé le présumé auteur à bord d’un véhicule en possession de 1.791 unités alcoolisées destinées au marché informel.

Par ailleurs, les forces de police judiciaire de Blida ont interpellé deux individus présumés auteurs impliqués dans une affaire liée à la vente de boissons alcoolisées et ont récupéré 300 unités de différentes marques non facturées.