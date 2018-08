Camp arabe de scouts : Le rÃ´le de la jeunesse dans la prise des dÃ©cisions

Le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Bouallag, a appelé, hier à Alger, les Scouts arabes à véhiculer le changement dans la région, précisant le rôle de la jeunesse dans la prise de décisions.

Lors d’une déclaration tenue en marge de 9e forum des scouts arabes avant-gardistes tenu au siège de la wilaya d’Alger, le commandant général des SMA a ajouté que « les priorités des scouts internationaux s’inscrivent dans le courant du changement et les évolutions », précisant que « cette importance s’inscrit dans le cœur des évènements », car le mouvement du scoutisme international « représente un grand mouvement de la jeunesse dans le monde, avec aujourd’hui 50 millions d’adhérents ».

S’agissant de la conférence internationale, qui sera organisée au siège de l’ONU, M. Bouallag a fait savoir que « l’Algérie est invitée à cet évènement, auquel cinq partenaires importants seront présents pour participer à la réalisation des Objectifs du développement durable et le mouvement de scout mondial, entre autres».

Dans ce contexte, M. Bouallag a indiqué que le scoutisme international veut être partie prenante dans les préoccupations de la société pour la mise en œuvre des actions de développent durable approuvées par l’ONU.

Dans le même cadre, le commandant général des SMA a ajouté qu’il y a une certaine convergence dans les objectifs et les visions des pays, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et les ressources naturelles pour les prochaines générations, la participation et la promotion du rôle de la femme et la participation de la jeunesse dans la prise de décisions. Il convient de rappeler que l’Algérie abrite, du 25 août au 5 septembre, la 32e édition du Camp arabe de scouts avec la participation record de 19 pays arabes, soit plus de 1.200 jeunes, ainsi que les Etats-Unis comme invité d’honneur.

Hichem Hamza