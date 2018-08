Aretha Franklin : La foule dÃ©file devant le cercueil de la Reine de la Soul

Des centaines de personnes ont défilé mardi à Detroit, dans le Michigan, devant le cercueil doré où reposait la dépouille de la Reine de la Soul Aretha Franklin, au début de quatre jours de cérémonies célébrant sa vie. La diva américaine est morte à 76 ans le 16 août à Detroit des suites d'un cancer du pancréas, après une carrière de six décennies qui a fait d'elle l'une des artistes les plus respectées des Etats-Unis. Elle était aussi une figure de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Mardi, son cercueil étincelant, porté par des hommes en costume noir et gants blancs, a été déposé au milieu d'énormes bouquets de roses dans le musée Charles H. Wright dédié à l'histoire des Noirs américains, devant lequel des fans ont campé toute la nuit pour rendre hommage à la chanteuse. Des milliers de personnes doivent défiler devant sa dépouille, habillée d'une robe et de talons rouge vif, de 09H00 à 21H00 mardi et mercredi. Le cercueil sera ensuite transporté jeudi dans l'église où officiait son père, ancien pasteur. Les fans, dont certains entonnaient de temps en temps des chansons de la diva, ont commencé à faire la queue avant l'ouverture du musée. (APS)