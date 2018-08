Note de lecture : La tristesse au rang des Beaux-arts

Dès la parution de son premier roman à succès, le Porteur de cartable, cela s’imposait d’évidence. Aux romans suivants, Il était une fois…peut-ètre pas et les Thermes du paradis, ça s’est confirmé. Cette fois, avec la Vérité attendra l’aurore, c’est éclatant.

Q uoui ? Eh bien, le son que rend l’écriture d’Akli Tadjer. Sa vraie signature. Déjà. Rapide sans être sec, parfaitement rythmé et cadensé, l’auteur pratique l’art difficile de la trame en tendant vers une concision qui sait ménager ses effets. Poignants, le plus souvent. Car on s’émeut souvent à le suivre. C’est, à la limite, de l’humour noir légèrement suicidaire des grands mélancoliques auxquels la fuite dans la fiction accorde un sursis. Sous sa plume, la tristesse est érigée au rang des beaux-arts. Face à un tel expert des «accommodements raisonnables», les anglais pourraient se tirer les premiers. Akli Tadjer dit en effet des choses très belles qu’ils lui envieraient : «Je referme la fenêtre pour aller m’asseoir sur le tabouret dans le couloir de l’entrée. Je ramasse la boite à chaussures, la pose sur mes cuisses, prends l’enveloppe et en sors quelques photos pour tuer le temps.

La première qui me tombe sous la main est celle du mariage des parents. Les couleurs ont mal vieilli. Rouge, jaune, mauve, difficile de savoir. Ils se tiennent tous deux, cote à cote, les bras le long de leurs corps, raides comme au garde-à-vous. Mon père porte un costume trois pièces avec une cravate bleue, à moins qu’elle ne soit verte, sur une chemise blanche. Ses cheveux gominés sont plaqués en arrière à la manière d’un tanguero. A son sourire généreux et ses yeux malins, on le devine ravi d’avoir mis le grappin sur une cousine de vingt ans sa cadette. La mère sourit à peine, une virgule de sourire déjà plein d’amertume. Elle coule un regard méfiant vers son mari-cousin qui va l’arracher à sa famille, à sa maison, à ses montagnes pour un exil forcé. Malgré ses dix-huit ans, ses traits fins et réguliers, sa bouche charnue et des tresses noués en couronne sur sa tète, je ne la trouve pas belle (…) Au verso, il y a le tampon du studio photo d’El-Kseur. D’une écriture en pleins et déliés, il est noté : juin 1971, mariage de Slimane et Aicha ». (Pages 18-19)



«…Ce soir-là, Lyes ne fêtera jamais son anniversaire »



Ou encore : Je rends la photo de mariage des parents à son enveloppe. Mon regard est désormais attiré par une autre photo : celle dont un coin est cassé ; ça fait des années que je ne l’avais pas vue, que je ne voulais pas la voir, que je la fuyais. Je suis avec Lyes au Cap Carbon, une station balnéaire de la corniche kabyle.

La plage et bondée d’estivants, pour la plupart descendants de migrants venus de France se ressourcer au pays des ancêtres malgré la terreur qui ensanglante l’Algérie. Nous sommes attablés sous la tonnelle d’une paillote. Lyes, qui est un inconditionnel de John Grisham, lit «Le client», emprunté à la bibliothèque la veille de notre départ. Moi, je porte des lunettes de soleil pour masquer mes yeux qui suintent l’ennui, et j’ai en main une canette de Sélecto, le soda «made in Algéria», qui a caramélisé les intestins de tous les Algériens depuis l’indépendance. Bien qu’il n’y ait aucune mention au dos de la photo, je sais qu’elle a été prise le 11 août 1993 avec mon appareil par le serveur. Nous devions fêter ses vingt ans, ce soir-là. Lyes ne fêtera jamais son anniversaire» (Page 20).

Mohamed, le héros d’Akli Tadjer, est ébéniste au passage du grand-Cerf à Paris. Il est aussi la proie de quelques bizarreries «made in Algéria» qui ne tardent pas à réveiller le narrateur de ses illusions. Qu’on en juge : «De John Grisham, je ne connaissais que ‘’Le client’’ que Lyes avait emprunté à la bibliothèque de Gentilly avant notre départ pour El-Kseur et que j’avais lu durant ma captivité (dans un village perché si haut dans la montagne en Kabylie, ndlr). Hormis le Coran dont Hassan, l’émir des Combattants de l’Islam, nous avait obligés à apprendre des sourates avant notre comparution devant le tribunal, c’était le seul livre qu’il nous avait permis de garder avec nous. Moi, qui n’avait aucun goût pour la lecture, j’avais dévoré d’une traite ce roman policier, et dans nos nuits de brouillard où nous tremblions de peur à l’idée d’être saignés, je m’évadais en relisant plusieurs fois les mêmes chapitres si bien que chaque lieu, chaque personnage m’étaient devenus familiers. Je me souviens que dès que j’arrêtais de lire, je reprenais conscience de l’horreur qui m’entourait.» (Pages 77-78)



« … C’est une comédie humaine, un travail de sociologue… »



Quelques paragraphes plus loin, lors d’un passage à Alger, le narrateur finit par retrouver son frère Lyes. Il baigne alors dans une désillusion totale. Ecoutons-le : «Le ciel est couvert, le fond de l’air est frais et pourtant j’ai chaud, j’ai les mains moites, je transpire, j’ai les tempes qui battent. La voix du muezzin échappée du haut-parleur perché au sommet du minaret lance un retentissant ‘’Allahou Akbar’’ et les portes de la mosquée s’ouvrent sur les fidèles qui se rechaussent et se dispersent dans la ville, sans perdre de temps. Les plus jeunes, des salafistes pour la plupart, discutent entre eux, le regard tendu vers la mosquée. Les portes se referment sur le dernier des fidèles. C’est lui. C’est Lyes, mon frère. Il porte une barbe fournie poivre et sel, le crâne est rasé sous sa calotte blanche et il a grossi. Beaucoup grossi. Vingt kilos peut-être. Les jeunes gens font un cercle autour de lui. Il brandit une poignée de revues sorties d’une musette, dont la lanière barde son corps boudiné dans un ‘’qamis’’ immaculé. Le silence se fait. Il leur parle en arabe avec douceur mais aussi avec force et conviction. Nous qui ne jargonnions que quelques mots de kabyle pour faire plaisir aux parents, l’entendre parler arabe avec une telle aisance me sidère. Soudain, il s’agite, élève la voix, vitupère, le doigt de Dieu dressé vers le ciel. Des passants attirés par ses éclats de voix, parmi lesquels quelques filles en hidjab, s’agrègent au petit groupe devenu foule pour écouter ses exhortations. Lyes, que j’avais laissé discret et effacé, est aujourd’hui un tonitruant tribun de rue ; ça aussi, ça me sidère.» (Page 226).

Le roman joue en permanence sur la confrontation entre une réalité algérienne très contemporaine —dont Akli Tadjer n’épargne à son lectorat aucune violence— et un merveilleux dans lequel l’auteur s’implique personnellement : dans son invocation finale, tout en dédiant à ses propres personnages cette traversée des royaumes de la pénitence et de la béatitude, il les croque en quelque sorte, sonde les caractères, décrit les comportements : c’est une comédie humaine, un travail de sociologue, le tableau proustien d’un microcosme, de ses figures et de ses mœurs. Le voile pudique de l’humour et la réserve dont fait preuve le narrateur n’empêchent pas que se dégage du texte une mélancolie puissante et durable, celle que procure le sentiment, admirablement restitué, du passage du temps. Contemplatif en certains passages mais jamais ennuyeux, crépusculaire mais fourmillants d’anecdotes qui confinent à la drôlerie, ce roman exige du lecteur qu’il s’accoutume à son rythme, à sa modestie, à sa retenue. Mais quelques pages devraient suffire à convaincre celui-ci qu’il tient là un morceau de très haute littérature.

Faut-il préciser, en ce sens, que le héros ressemble quelque peu à son auteur étant entendu qu’Akli Tadjer parait, pour ainsi dire, comme un chirurgien du cerveau à mi-temps, parce qu’à plein temps ça lui prendrait probablement la tête. Décidément attachant, son roman a un charme fou. A lire absolument.

«La vérité attendra l’aurore», roman d’Akli Tadjer, Casbah Editions, Alger mai 2018 ; 248 pages.



Kamel Bouslama

-----------/////////////////////

Bio-express

Akli Tadjer est né en août 1954 à Paris. Il est l’auteur de onze romans, dont trois ont été adaptés pour la télévision. Parmi ses romans à succès, on compte «Le porteur de cartable», «La meilleure façon de s’aimer», «Il était une fois... peut-être pas», «Les Thermes du paradis», «La reine du tango». Tous ces titres sont traduits dans de nombreux pays, Italie, Allemagne, Suède, Russie…