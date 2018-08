Grand angle : Dernier round, derniÃ¨re chance

Même si le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a fini par accepter de signer, ce jeudi, l'accord de paix final avec le gouvernement, destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le pays, l’incertitude persistera jusqu’à la dernière seconde. Une nouvelle volte face n’est pas à écarter. Et quand bien même l’accord sera effectivement signé demain, les craintes de voir les démons qui hantent le plus jeune pays du monde ressurgir demeureront vivaces. Certes, pour l’heure le plus important est d’amener les deux protagonistes à acter leur volonté de tourner cette page douloureuse en signant l’accord de paix. Mais il ne faut pas oublier que l’accord peut être violé à tout moment, replongeant le Sud-Soudan dans les méandres de la guerre civile. L’épisode de 2016 est présent dans les esprits. L’accord de paix conclu à cette date n’a pas pu empêcher la reprise des combats quelques mois seulement après le retour de Riek Machar. L’accord de 2018 connaitra-t-il un autre sort ? Et surtout, faut-il s’interroger, permettra-t-il au Sud-Soudan de prendre un nouveau départ ? Le chef de la diplomatie soudanaise a prévenu que le round actuel de pourparlers était le «dernier». Le message semble avoir été compris par Riek Machar si l’on se fie au changement opéré sans sa position. Les observateurs, de leur côté, soulignent que faire travailler ensemble les deux hommes ne sera pas une mince affaire, leur coopération ayant toujours dans le passé abouti au chaos et au conflit. Pourtant, ils doivent savoir qu’il ne peut y avoir d’autre alternative à l’issue proposée par la médiation. La paix est le premier pas vers la réconciliation. «Les dirigeants sud-soudanais devront se comporter différemment et prouver leur engagement à assurer la paix et une bonne gouvernance», a indiqué, le 10 août, dans un communiqué la «Troïka» (Etats-Unis, Royaume-Uni et Norvège) des parrains historiques de l'indépendance, en juillet 2011, du Soudan du Sud. D’autant que pour le futur gouvernement, les défis à relever ne manquent pas. La période post-paix en est même jalonnée. Comment en serait-il autrement dans ce pays où la production de pétrole qui représentait 98% des revenus à son indépendance a chuté à environ 120.000 barils par jour contre 350.000 avant le conflit ; que l'inflation a atteint environ 500% en 2016, avant de décélérer à 155% en 2017, et que 7 millions de Sud-Soudanais, soit plus de la moitié de la population, vont avoir besoin d'une aide humanitaire en 2018 selon l’ONU.

Nadia K.