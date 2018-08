Massacre des rohingyas : Lâ€™ONU appelÃ©e Ã  juger les responsables

Plusieurs pays ont réclamé à l'ONU une justice internationale pour les responsables militaires birmans de la répression contre les Rohingyas. «Les faits de nettoyage ethnique contre les Rohingyas doivent être décrits et entendus», a réclamé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation des Rohingyas. «Ici, au Conseil de sécurité, nous devons tenir pour responsables ceux qui sont à l'origine des violences», a-t-elle ajouté. Dans leur rapport, les enquêteurs onusiens ont appelé le Conseil de sécurité à saisir la Cour pénale internationale ou à créer un tribunal international ad-hoc, comme pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. Au terme de leur enquête, ils ont réclamé de poursuivre plusieurs responsables militaires birmans pour «génocide», «crimes contre l'humanité» et «crimes de guerre» contre les Rohingyas. En un an, plus de 700.000 musulmans rohingyas ont fui la Birmanie, majoritairement bouddhiste, vers le Bangladesh après une offensive en août 2017 de l'armée en représailles à des attaques de postes-frontières par des rebelles rohingyas. Plusieurs autres membres du Conseil de sécurité —dont Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Suède, Koweït— ont aussi demandé une justice internationale et la création d'un mécanisme pour «collecter et conserver des preuves» des exactions. L'actrice australienne, Cate Blanchett, ambassadrice de bonne volonté du Haut commissariat aux réfugiés et qui s'est rendue dans la région en mars, a évoqué plusieurs cas de Rohingyas victimes d'atrocités et souligné l'importance d'une plus vaste mobilisation internationale face à des «souffrances énormes». Au Conseil de sécurité, la Chine et la Russie, soutiens du régime birman et dotés d'un droit de veto, ont cependant indiqué préférer se concentrer sur «un dialogue» avec les autorités pour résoudre la crise et privilégier un «règlement bilatéral»entre le Bangladesh et la Birmanie. Pékin et Moscou ont réclamé d'engager rapidement le retour en Birmanie des exilés. Pour le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres cependant, «les conditions ne sont pas remplies pour un retour en sécurité, volontaire, digne et durable des réfugiés rohingyas dans leurs régions d'origine». «Les Rohingyas restés dans l'Etat Rakhine continuent d'être discriminés et marginalisés», a-t-il dénoncé. «Environ 130.000 Rohingyas demeurent confinés dans des camps avec de sévères restrictions à leurs libertés de mouvement. Ils ont un accès extrêmement limité à la santé, à l'éducation et à d'autres services essentiels», a-t-il précisé. «Une coopération internationale efficace sera essentielle pour garantir que les mises en responsabilité soient crédibles, transparentes, impartiales, indépendantes et conformes aux obligations internationales de la Birmanie», a aussi dit M. Guterres. L'ambassadeur birman auprès de l'ONU, Hau Do Suan, a rejeté les conclusions du rapport onusien et a mis en cause l'impartialité des enquêteurs. «Le moment choisi pour rendre public de manière hâtive ce rapport à la veille de la réunion du Conseil de sécurité soulève de sérieuses questions» alors que le document était attendu le 18 septembre, a-t-il relevé.

La Birmanie a, pour sa part, rejeté les conclusions d'enquêteurs de l'ONU qui ont accusé son armée de «génocide» à l'encontre des musulmans rohingyas, a déclaré un porte-parole du gouvernement birman. La Mission d'établissement des faits (MEF) de l'ONU sur la Birmanie, créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mars 2017, a estimé lundi que «les principaux généraux de Birmanie, y compris le commandant en chef Min Aung Hlaing, doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites pour génocide dans le nord de l'Etat Rakhine, ainsi que pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans les Etats Rakhine, Kachin et Shan». «Nous n'avons pas autorisé la MEF (Mission d'établissement des faits de l'ONU) à entrer en Birmanie, c'est pourquoi nous n'acceptons aucune résolution du Conseil des droits de l'Homme», a déclaré Zaw Htay, porte-parole du gouvernement birman, dans des propos publiés mercredi par le Global New Light of Myanmar, journal officiel.

Il a mis en avant la création d'une «commission d'enquête indépendante» par la Birmanie pour répondre aux «fausses allégations des agences de l'ONU».

R. I.