Ã‰tranglement Ã©conomique de lâ€™UNRWA : Lâ€™OLP condamne la guerre israÃ©lo- amÃ©ricaine

Le département des relations internationales de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) a condamné hier, la guerre israélo-américaine contre l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

«Cette guerre entre dans le cadre de la politique de l’étranglement économique de l’OLP par l'imposition de nouveaux fardeaux économiques, sachant que plus de 30.000 emplois ont été créés par l’UNRWA au profit des Palestiniens en Palestine occupée, en Jordanie, en Syrie et au Liban», a souligné le département, dans un communiqué de presse. Le même département a catégoriquement refusé «les projets américains liés à l’identification des réfugiés palestiniens d’une manière arbitraire, loin des archives adoptées auprès de l’UNRWA, et dans des tentatives d’effacer le droit au retour». Il a estimé que la guerre contre l’UNRWA «viole d’une manière flagrante» la loi internationale, notamment la résolution (194) qui garantit le droit des réfugiés palestiniens au retour à leur patrie. Samedi, Hanane Ashraoui, haute responsable à l'OLP, a qualifié de «chantage minable» de la part de Washington, l'annulation par l'administration américaine d'une aide de 200 millions de dollars aux Palestiniens.

Dans un précédent communiqué, l'envoyé de l'OLP à Washington, Hossam Zomlot, a pour sa part jugé que l'administration américaine était «en train de démanteler des décennies de vision et d'engagement américains en Palestine».

«Après El-Qods et l'Unrwa, ceci ne fait que confirmer l'abandon de la solution à deux États et l'adhésion complète à l'agenda anti-paix», a-t-il affirmé. Fin janvier dernier, le Président américain Donald Trump avait annoncé qu'il allait conditionner le versement de l'aide aux Palestiniens à leur retour à la table des négociations, bloquant alors les 215 millions de dollars que l'administration américaine devait investir en 2018 à Ghaza et en Cisjordanie occupée pour l'aide humanitaire et le développement. Les États-Unis avaient aussi déjà drastiquement coupé leur contribution à l'Unrwa, obligée, depuis, de licencier plus de 250 employés.