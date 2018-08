Etats-Unis - Turquie : Des patrouilles conjointes dans le nord ?

Les États-Unis et la Turquie envisagent de mener des patrouilles conjointes dans le nord de la Syrie pour y renforcer la sécurité, a indiqué mardi le général Joseph Dunford, chef d'état-major interarmées des États-Unis. Il a précisé, lors d'une conférence de presse, que «les deux pays avaient commencé à travailler ensemble il y a environ deux mois sur les questions de sécurité dans le nord de la Syrie», en mettant l'accent sur la région de Manbij. Selon lui, les patrouilles se dérouleront en deux phases. «La première phase concernera les patrouilles indépendantes, avec une coordination et des communications entre les forces turques, américaines et celles de la coalition. La deuxième phase concernera les patrouilles conjointes», a détaillé le général Dunford. L'idée de patrouilles conjointes s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de Manbij adoptée en début d'année par la Turquie et les États-Unis et axée sur le retrait des combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) du nord de la Syrie. La Turque considère les YPG comme la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et demande depuis longtemps aux États-Unis de retirer les YPG de Manbij, où sont actuellement déployés environ 2.000 soldats américains. Les relations entre la Turquie et les États-Unis se sont tendues en raison du soutien de Washington aux YPG. Par ailleurs, le ministre américain de la Défense, James Mattis, a déclaré, lors de cette même conférence de presse, que l'achat par la Turquie de missiles antiaériens russes S-400 «préoccupait» les États-Unis. «La Turquie introduit un système antiaérien et antimissile russe dans un pays membre de l'OTAN. Nous ne pouvons pas l'intégrer à l'OTAN. Oui, ça nous préoccupe et on ne le recommande pas», a-t-il indiqué.