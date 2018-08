Le dernier grand foyer des terroristes Ã  Idleb (Syrie), M. Lavrov : Â« un abcÃ¨s Ã  liquider Â»

Alors que Moscou appelle les terroristes présents à Idleb à se rendre, affirmant que «le statu quo est inacceptable», et que le Conseil de sécurité appelle à une désescalade dans la province pour des raisons humanitaires, les États-Unis posent leurs conditions pour le retrait de leurs forces militaires.

Le ministre russe des Affaire étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé hier à éliminer définitivement le «dernier grand foyer» des terroristes à Idleb en Syrie, qualifiant cette zone de désescalade d'«abcès» qu'il est nécessaire de liquider. Intervenant, lors d'une conférence de presse avec son homologue saoudien Adel ben Ahmed al Joubeir, Sergueï Lavrov a dénoncé la présence et les actes des terroristes dans la zone de désescalade d’Idleb, a rapporté l'agence Sputnik. «C’est le dernier grand foyer de terroristes qui tente de spéculer sur le statut de la zone de désescalade et prend en otage des civils comme boucliers humains. Des chefs de groupes terroristes empêchent leurs éléments prêts à négocier avec le gouvernement leur reddition», a déclaré le chef de la diplomatie russe, avant d'ajouter qu'«à tous de points de vue, cet abcès doit être liquidé». Il a également dénoncé des «provocations avec une présumée utilisation d'armes chimiques qui étaient en train d’être préparées à Idleb par des pays occidentaux afin de pérenniser l'organisation terroriste Front El-Nosra dans la région». «Il semble que ce sujet, tout comme les menaces proférées à l'encontre du gouvernement syrien, ont un unique objectif, celui de ne pas permettre l'expulsion des terroristes de la zone de désescalade d'Idleb», a fait savoir M. Lavrov, affirmant avoir eu des consultations à ce propos avec son homologue saoudien Adel ben Ahmed al Joubeir. «J'espère que nos partenaires occidentaux ne vont pas encourager des provocations, ne vont pas entraver l'opération antiterroriste» à Idleb, a-t-il souligné. Une offensive de l'armée syrienne pour libérer Idleb de l'emprise du terrorisme est imminente, mais le gouvernement syrien veut épuiser toutes les voies politiques et les conditions de dialogue avec les groupes armés présents dans cette province. Selon des sources médiatiques syriennes, d'âpres négociations entre Moscou et Ankara ont été entamées, ces dernières semaines, en vue de trouver une solution définitive à la situation à ce problème. «Il y a une compréhension politique totale entre Moscou et Ankara. Il est urgent de dissocier ce qu'on appelle l'opposition modérée des terroristes et de préparer une opération contre eux, en minimisant autant que possible les risques pour la population civile», a tenu à rassurer M. Lavrov, après l'inquiétude exprimée par l'ONU sur les conséquences d'une offensive des forces gouvernementales contre les groupes terroristes dans la province d'Idleb, qui pourrait faire jusqu'à 800.000 déplacés parmi les civils qui vivent déjà dans des conditions précaires. «Dans tous les cas de figure, il est nécessaire de liquider cet abcès», a-t-il expliqué. Les médias russes ont rapporté mardi que la défense russe avait renforcé, ces derniers jours, sa présence militaire au large de la Syrie, afin de riposter à une éventuelle agression occidentale visant les forces armées syriennes. L'armée russe dispose désormais, selon la presse russe, du plus gros contingent naval au large de la Syrie depuis le début du conflit en 2011, alors que l'armée syrienne a mobilisé, de son côté, d'importants moyens humains et matériels pour sécuriser Idleb et restaurer la stabilité dans cette province.



El-Jaâfari met en garde contre l’usage d’armes chimiques par des terroristes contre des civils à Idleb



Le délégué permanent de la Syrie auprès de l’ONU, Bachar El-Jaâfari, a affirmé que les réseaux terroristes se préparent à utiliser l’arme chimique contre les civils à Idleb, afin d'accuser l’armée syrienne et de justifier toute agression qui pourrait être menée par des pays occidentaux. Lors d’une séance du Conseil de sécurité, mardi soir, consacrée à l’examen de la situation en Syrie, M. El-Jaâfari a alerté sur des préparatifs du réseau terroriste Front Nosra et d'autres groupes armés pour utiliser des armés chimiques contre des civils à Idleb afin d’en accuser l’armée syrienne et justifier toute agression occidentale contre la Syrie. «Huit récipients de chlore ont été transportés dans le village de Halouz à Idleb, en prélude à exécuter le spectacle d'une nouvelle provocation chimique menée par le Front Nosra et accuser le gouvernement syrien», a prévu Zl-Jaâfari, qui a appelé les pays qui «ont une influence sur les groupes terroristes à œuvrer pour empêcher leurs agents d’exécuter leur crime». «Toute agression contre la Syrie sera une agression contre un pays membre fondateur de l’ONU, contre la paix et la sécurité régionale et internationale. Nous considérons que tout soutien apporté au terrorisme est une atteinte aux efforts déployés par la Syrie et ses alliés dans la lutte contre le terrorisme», a mis en garde le diplomate syrien, cité par l'agence Sana.

Il a rappelé que la Syrie ne possède aucune arme chimique et que son stock d’armes chimiques avait été déjà détruit dans la Méditerranée au bord d’un navire américain. S'agissant de la situation humanitaire, M. El-Jaâfari a précisé que «le gouvernement syrien avait assuré que les aides octroyées par le Programme alimentaire mondiale ont été acheminées vers les zones libérées, et que le Croissant-Rouge syrien œuvre en coopération avec les partenaires locaux et internationaux, pour distribuer ces aides humanitaires aux zones qui en ont vraiment besoin». Tout en dénonçant l’implication d’Israël dans l’évacuation des éléments de Casques blancs à travers la ligne de désengagement au Golan syrien occupé vers la Jordanie et d’autres pays occidentaux, le diplomate syrien a appelé le Conseil de sécurité à réagir vis-à-vis de la présence turque à la ville d’Ifrine et dans d’autres zones syriennes, affirmant qu'il s'agit d'une «agression» et d'une «occupation qui doit prendre fin». Il a appelé aussi à la levée des sanctions économiques unilatérales imposées par certains pays au peuple syrien et qui affectent directement les activités de l’ONU, destinées à répondre aux besoins essentiels des Syriens. Il a appelé l’ONU à œuvrer avec le gouvernement syrien pour entrer dans une nouvelle phase de l’action humanitaire en Syrie de façon qui contribue au démarrage du processus de la reconstruction. Abordant le processus politique en cours, le délégué permanent de la Syrie auprès de l’ONU a souligné que «le gouvernement syrien est déterminé à poursuivre le dialogue, entre les Syriens seuls, sans aucune ingérence étrangère», assurant que l'État syrien est déterminé à rétablir la sécurité et la stabilité, à protéger l’unité nationale et l’indépendance des territoires syriens, ainsi qu'à garantir le retour de tous les Syriens déplacés et réfugiés dans leur pays.



Les nouvelles conditions américaines



Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a indiqué mardi que les forces armées américaines ne seront retirées de la Syrie qu’après l'éradication du groupe terroriste autoproclamé «État islamique» (Daech/EI) et l'obtention de résultats aux négociations de Genève. Intervenant lors d’une conférence de presse, le chef du Pentagone a posé les nouvelles conditions du retrait des forces américaines déployés illégalement en Syrie, sans l'aval de l'ONU et sollicitation du gouvernement syrien. «Premièrement, nous devons éliminer les éléments du groupe terroriste Daech. Nous devons être sûr que cette organisation est complètement détruite», a précisé M. Mattis. Dans le même contexte, il a ajouté que les États-Unis comptent «former des forces armées locales et organiser des formations adaptées pour lutter contre le terrorisme». Il a également souligné, à ce propos, que si des forces locales étaient en mesure d'assurer la sécurité, les États-Unis pourraient commencer à réduire leur présence militaire dans le pays. Quant à la troisième condition pouvant conduire au retrait des forces américaines, elle est liée au processus de Genève reconnu par l’ONU, qui devra permettre de tracer la voie qui mènera à la fin du conflit», a-t-il poursuivi. Le Président américain Donald Trump avait déclaré, en avril dernier, qu'il souhaitait que les soldats américains quittent la Syrie pour ainsi réduire les dépenses militaires, et considérait que «la mission de cette force avait été bien accomplie». Toutefois, le secrétaire à la Défense, James Mattis, avait soutenu, peu après, que les troupes étasuniennes envoyées en Syrie ne seront pas rappelées de sitôt. Le gouvernement syrien avait dénoncé à maintes reprises la présence des soldats américains sur son territoire, réclamant officiellement au Conseil de sécurité d'intervenir pour mettre fin à «occupation».



Une délégation officielle américaine reçue à Damas



De hauts responsables américains des services de sécurité avaient été reçus fin juin à Damas par les autorités syriennes, a rapporté mardi un quotidien libanais, alors que les États-Unis avaient rompu leurs relations diplomatiques avec la Syrie depuis 2011. Selon le journal Al Akhbar, s'appuyant sur des sources anonymes crédibles, «une délégation de responsables d'agences de renseignement et de sécurité américaines dirigée par un officier de haut rang s'est rendue durant la dernière semaine du mois de juin à Damas où elle avait eu une réunion avec le chef de la sécurité nationale Ali Mamlouk». «La réunion a duré quatre heures et à laquelle ont également participé, côté syrien, le chef de la Direction générale de la sécurité, Dib Zeitoun, et le vice-chef d'état-major, Mouaffak Assaad», a précise le média libanais, ajoutant que la préparation de cette rencontre a été facilitée par des parties émiraties et russes. Les responsables américains auraient proposé aux autorités syriennes, la disponibilité de Washington à retirer les soldats américains présents en Syrie, a rapporté le quotidien libanais. Le retrait des militaires américains était, cependant, assujetti à trois conditions à respecter par la partie syrienne, a fait savoir Al Akhbar. Il s'agit, selon la même source, du «retrait des forces iraniennes déployées dans le Sud syrien», «des garanties sur une participation des compagnies américaines à l'exploitation pétrolière en Syrie» et «un partage par Damas des renseignements sur les terroristes étrangers présents en Syrie». Les responsables syriens ont jugé de telles mesures «prématurées», mais sont convenus avec leurs interlocuteurs américains de «poursuivre le dialogue par le biais du canal russo-émirati», a ajouté le journal. Le quotidien américain New York Times avait rapporté, l'année dernière, que la CIA avait ouvert un canal de communication avec les renseignements syriens, en vue d'obtenir la libération du journaliste américain, Austin Tice, kidnappé par des terroristes en Syrie depuis 2012.