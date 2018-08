Dans la lucarne : SÃ©curitÃ© dans les stades

Les infrastructures sportives sont, le moins que l’on puisse dire, sont indispensables dans la pratique du sport en général et plus particulièrement les sports professionnels. Il faut dire qu’avec le lancement de ce nouveau système de compétition en 2011, l’une des principales conditions pour qu’il se généralise, c’est que les clubs d’élite aient leur propre stade d’une capacité supérieure à 10.000 places. Malheureusement, nos stades sont loin de répondre aux normes exigées par le cahier des charges. Presque 7 saisons après, les choses n’ont pas vraiment évoluées, puisque cette saison, le nouveau président de la LFP, ne semble pas bien apprécier le beau spectacle. À la surprise générale, il a ordonné, notamment aux clubs du centre de jouer leurs matches de championnat, même s’il s’agit de derbys, dans leur petit stade. Malgré les dangers auxquels les supporters peuvent être confrontés, on continue d’homologuer certaines rencontres du Championnat national sans tenir compte des mesures de sécurité indispensables. L’une des principales conditions étant la sécurité de tous les acteurs qui animent une rencontre de football. Généralement, c’est l’affaire de la commission d’homologation des stades. On constate aujourd’hui incrédule que l’on ne fait que régresser avec le temps, puisque des stades construits pendant la période coloniale sont aujourd’hui toujours opérationnels. Parmi ces stades, on peut citer le 20-Août où on avait déjà programmé le match de Ligue-1 entre le NAHD et l’USMA (0-1). Il s’agissait pourtant d’un derby assez «chaud». On va encore programmer ce mardi prochain le match décalé de la 3e journée de Ligue-1 entre le CRB et le MCA en raison de la participation du MCA à la Ligue des champions d’Afrique. Pourtant, comme tout le monde le sait, la tribune qui fait face à celle officielle est fermée pour travaux alors que le championnat national a commencé depuis les 10 et 11 août. Les spécialistes se questionnent sur son homologation du fait que la tribune appelée « e poulailler» est fermée depuis plusieurs années sans qu’on ne bouge le petit doigt alors que des stades d’Aïn M’lila, Magra (elle reçoit à Sétif) sont fermés. C’est un peu le «deux poids, deux mesures». C'est-à-dire qu’en dépit du fait que ce stade est loin de remplir les conditions de sécurité nécessaires, des matchs y sont programmés sans aucune retenue ou réserve.

L’ancien président de la LFP, Kerbadj, avait émis des réserves en exigeant des travaux express. À priori, rien n’a été fait, puisque la capacité du stade ne dépasse même pas les 5.000 places. Où est le professionnalisme ?

Dans les championnats qui s’inquiètent de la santé des supporters, on est inflexible dans l’application du respect des règles de sécurité. En effet, dans la Ligua espagnol, lors de la troisième journée du championnat de ce pays (troisième journée), le match entre le Rayo Vallecano et l’Atlétic Bilbao a été décalé car un jeune supporter madrilène avait trébuché sur des gravats. Certes, «plus de peur que de mal», mais les dirigeants de la Ligua ont estimé que la sécurité des supporters était mise en jeu. C’est à dire que si l’on ne fait rien, on risque de commettre «l’irréparable».

Prévenir mieux que guérir....

Hamid Gharbi