Ligue 1 (3e journÃ©e) : Lâ€™ASAM seule aux commandes

Ain M’lila, auteur d'un point en déplacement face à l'Olympique Médéa (0-0) s'est hissée provisoirement en tête du classement du championnat de Ligue-1 Mobilis de football, au terme de la première partie de la 3e journée disputée mardi. L'ASAM, qui a retrouvé le palier supérieur après 16 ans d'absence, a confirmé sa bonne santé en ce début de saison en réalisant une belle opération face à la formation de Médéa, qui restait sur un succès au terrain de l'USM Bel-Abbès (2-1).

Le NA Husseïn-Dey, battu samedi dernier lors du derby algérois face à l'USM Alger (1-0), s'est racheté de fort belle manière en revenant de son voyage à Tadjenanet face au Difaâ avec le gain du match (2-1). Le Nasria, 3e au classement du précédent exercice, a du attendre la 90e minute pour arracher la victoire grâce Naoufel Khacef, pour qui c’est son deuxième but après celui inscrit lors de la journée inaugurale contre le CS Constantine (1-1). Rien ne va plus, en revanche, pour le DRBT qui enchaîne avec une troisième défaite en autant de matchs, au moment où l'entraîneur tunisien, Hamadi Edou, se trouve dans une position inconfortable, estiment les observateurs. Après deux nuls de suite, la JS Kabylie a signé son premier succès en venant à bout à domicile de l'USM Bel-Abbès (3-1), grâce à sa nouvelle recrue estivale l'attaquant burundai,s Abdel Razak Fiston, auteur d'un doublé (69’, 90’+4).

La formation de l'USMBA, à l'instar du DRBT, peine à amorcer son départ en s'inclinant pour la troisième fois de suite.

Le CS Constantine, tenant du titre, s'est remis à Belkacemi, auteur du but de la victoire (9’) à domicile face à la JS Saoura (1-0), pour décrocher son premier succès de la saison. Le promu du MO Béjaia a réussi son grand retour en élite en allant tenir en échec le MC Oran (0-0). Les «Crabes», amoindris dès la 38, après l'expulsion de Belahcen, ont tenu jusqu'au sifflet final devant une équipe du MCO loin de rassurer ses fans, avec deux points en trois matchs.

Cette 3e journée se poursuivra mardi 4 septembre avec trois rencontres au menu :

- ES Sétif-Paradou AC,

- CR Belouizdad-MC Alger

- USM Alger-CABB Arreridj

Ces matchs ont été décalés en raison de l’engagement du MCA et de l’ESS mardi en Ligue des champions d’Afrique, et l’USMA mercredi en Coupe de la Confédération africaine (CAF).