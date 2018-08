Coupe de la CAF, USMA 2 â€“ Gor Mahia 1 : Les Rouge et Noir en quart

Sans trembler, l’USMA a validé son ticket pour les quarts de finale de la coupe de la CAF, à la faveur de sa victoire (2-1) face à Gor Mahia, lors de la 6e et dernière journée des poules. Un pas de franchi vers le sacre final, objectif suprême du club algérois cette saison. Paroles de Serrar !

L’USM Alger a attendu la sixième et dernière journée des poules pour arracher sa qualification pour les quarts de finale de la coupe de la CAF. Une mission qu’elle avait ratée lamentablement lors de la journée précédente suite à sa défaite face à Young Africains chez ce dernier (2-1).

Tout était donc à recommencer pour le club de Soustara, à la veille de cette rencontre, surtout qu’elle accueillait à Bologhine Gor Mahia, le leader de la poule ; autrement dit un gros bras qui n’allait pas lui faciliter la tâche. Néanmoins, l’USMA, qui a fait montre jusqu’ici de belles dispositions, avait sereinement son destin entre les mains. Il lui suffisait de l’emporter pour se qualifier. Ce qui fut fait.

En effet, les poulains de Thierry Froger ont pris les choses en main d’entrée de jeu, faisant logiquement asseoir leur domination sur le match. Ainsi et en toute logique, Ibra parvient à ouvrir la marque à la 36e minute de jeu, rendant un peu plus possible la qualification des siens.

C’est le 3e but en autant de matches, soit dit en passant, pour cette pioche d’Abdelhakim Serrar qui se révèle au fil des journées comme l’homme providentiel des Rouge et Noir. S’il continue à ce rythme, cet attaquant de 22 ans sera sans doute l’une des révélations de la Ligue 1-Mobilis cette saison.

L’USMA finira la première mi-temps avec cette petite avance d’un but à zéro, mais avec beaucoup de confiance sur l’issue du match, tant sa domination est sans contexte.

De retour des vestiaires, les Rouge et Noir vont pousser leurs adversaires dans leurs derniers retranchements. Après plusieurs assauts infructueux, Sayoud réussira à doubler la mise (78’) et mettre un tant soit peu son équipe à l’abri d’une mauvaise surprise. Et c’est le cas de le dire dans la mesure où Gor Mahia réussira à réduire la marque quelques minutes plus tard par l’entremise de Tuyisenge (83’).

Ce but a fait que l’USMA baisse en intensité et se contente de gérer son acquis jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre ivoirien Sinko. Grâce à cette victoire, l’USMA réussit donc à arracher le deuxième ticket qualificatif pour les quarts de finale de la coupe de la CAF. En dépit de sa défaite, Gor Mahia a conservé sa place de leader et s’est qualifié au prochain tour. Rayon Sport (6 points) et Young Africains (4 points) ferment la marche. Sous les commandes de Thierry Froger, l’USMA a récolté sept points sur douze possibles.

L’attaque a marqué 7 buts et la défense en a encaissé 5. Un bilan plutôt moyen, mais atténué par cette qualification pour les quarts de finale.

Il est utile de rappeler qu’Abdelhakim Serrar a promis aux supporters le sacre africain. Le plus dur est à venir pour les Usmistes. Mais, en attendant, ils peuvent savourer leur succès en toute légitimité.

Amar B.