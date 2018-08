Palestine : Le Japon octroie une aide financiÃ¨re de 5,4 millions de dollars Ã  lâ€™UNRWA

Le gouvernement japonais a annoncé hier l'octroi d'une aide d'urgence de 5,4 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), intervenant après l'annulation par l'administration Trump de 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens, a rapporté l'agence de presse Wafa. Cette aide financière, «sera approuvée aujourd'hui» par le gouvernement japonais, selon le coordinateur des affaires culturelles et de l'information au sein de la représentation japonaise, Nizar Marouf, cité par l'agence. Elle sera dédiée aux «aides alimentaires» au profit des Palestiniens dans la bande de Ghaza, selon la même source. «L’administration américaine a suspendu ses aides pour l’UNRWA, dans une tentative de faire pression sur l’autorité palestinienne pour accepter l'accord du siècle», a indiqué Wafa. Vendredi, Washington a annoncé qu'à la demande du président Donald Trump, «plus de 200 millions de dollars initialement prévus pour des programmes en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza» seraient redirigés vers «des programmes hautement prioritaires ailleurs».

Les dirigeants palestiniens ont été unanimes à dénoncer la décision de Trump, considérant celle-ci comme une nouvelle étape visant à «liquider la cause palestinienne» et un soutien direct à l'occupant israélien. Vendredi, l'envoyé de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Washington, Hossam Zomlot, a qualifié l'annulation de cette aide comme étant «anti-paix».

Samedi, une haute responsable de l'OLP, Hanane Achraoui, a estimé que cette décision constituait un «chantage minable» de la part de Washington. Quelque 750.000 Palestiniens ont été spoliés de leurs terres et biens en 1948 lors de la création de l'entité sioniste.