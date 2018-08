M. Bensalah reÃ§oit le prÃ©sident de lâ€™AssemblÃ©e nationale du Malawi : M. Masowoya salue le rÃ´le pionnier de lâ€™AlgÃ©rie

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier à Alger, le président de l'Assemblée nationale du Malawi, Richard Masowoya, qui effectue une visite officielle en Algérie.

La rencontre a été l'occasion pour la délégation malawienne de «prendre connaissance des réalisations accomplies par l'Algérie à la faveur de la politique de réformes initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, notamment la réconciliation nationale qui a permis la consécration de la paix et de la stabilité dans le pays, la réalisation du développement et le retour de l'Algérie au sein des fora internationaux». Les deux délégations ont évoqué également «l'état des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir davantage au service des deux peuples et pays». A ce propos, M. Bensalah a estimé que cette visite «constitue l'amorce d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays». Pour sa part, M. Masowoya a exprimé «la volonté et le désir de son pays de développer ses relations avec l'Algérie». Il a soutenu, dans ce sens, qu'il «retournera à son pays avec l'impression que le Malawi peut compter sur le soutien de ses frères en Afrique du Nord, tout comme le Malawi les soutiendra dans toutes leurs initiatives». Le président de l'Assemblée nationale du Malawi a salué le «rôle pionnier de l'Algérie sur le plan continental sous la direction éclairée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», appelant l'Algérie «à poursuivre ses efforts pour le développement du continent et la réalisation de ses aspirations au progrès, à la sécurité et à la stabilité».



Tirer profit de l’expérience parlementaire algérienne



Le président de l'Assemblée nationale de la République du Malawi, Richard Makowa Masowoya, a exprimé sa volonté de tirer profit de l'expérience algérienne dans le domaine de l'action parlementaire à travers un programme de formation spécial, indique un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN). Lors de sa visite au siège de l'APN où il a rencontré des cadres de l'Assemblée, il a exprimé son grand intérêt aux exposés présentés et sa volonté de tirer profit de l'expérience algérienne dans le cadre d'un programme de formation spécial. La séance présidée par le secrétaire général de l'APN a permis à la délégation hôte de s'enquérir des différentes étapes de l'expérience parlementaire en Algérie depuis la création du Parlement à ce jour et le rôle législatif dont il s'occupe conformément à la Constitution.

Il s'agit également des étapes de présentation du projet de loi, des mécanismes de contrôle parlementaire, du rôle et de la mission diplomatique parlementaire, des mécanismes de l'administration de la formation et de la communication, de la structure administrative en vigueur, de la gestion des ressources humaines et du rôle de la direction des études et de la formation de l'Assemblée dans l'élaboration des programmes de formation au profit des députés et personnel des parlements africains.

A cette occasion, le président de la commission des Affaires étrangères, Abdelhamid Si Afif, a mis en avant les missions et les réalisations de la diplomatie parlementaire algérienne qui avait fêté l'année dernière son 40e anniversaire, rappelant ses étapes parcourues, ses positions et ses acquis réalisés dans les différentes institutions parlementaires.

M. Si Afif a évoqué les nouvelles mutations internationales, d'où la nécessité de promouvoir l'action de la diplomatie parlementaire et de mobiliser les parlementaires afin d'œuvrer avec tout ce qui a trait aux orientations de la politique mondiale en faveur des peuples, soulignant que la diplomatie parlementaire était complémentaire avec la diplomatie classique tout en gardant quelques spécificités, et que les groupes d’amitié parlementaires constituaient un catalyseur pour l'exercice de la diplomatie valorisant les relations entre les peuples.



Examen de la coopération dans l’enseignement supérieur



La question de la consolidation de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Malawi dans le domaine de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique a été au centre d'un entretien, hier, entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et le président de l'Assemblée nationale du Malawi, Richard Masowoya.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. Hadjar a précisé avoir examiné avec le responsable malawite les opportunités et les domaines de coopération bilatérale, d'autant que l'Algérie, a-t-il dit, «octroie annuellement des bourses d'études au profit de la République du Malawi dont les étudiants bénéficient de toutes les prestations universitaires offertes aux étudiants algériens».

Les deux parties ont évoqué, également, «le renforcement de la coopération bilatérale et l'échange d'expériences, à travers l'intensification de l'échange de visites entre différents responsables des établissements de la recherche scientifique dans les deux pays, outre l'examen de la possibilité de présenter des projets de recherche communs devant les institutions internationales de la recherche scientifique, et ce, en vue de renforcer les chances de validation de ces projets».

M. Hadjar a révélé, dans ce sillage, que l'Algérie accueillera durant la prochaine rentrée universitaire environ 12.000 étudiants africains.

De son côté, M. Masowoya a salué le niveau de l'enseignement supérieur en Algérie, exprimant la volonté de son pays de «renforcer les domaines de la coopération, notamment la recherche scientifique». (APS)