32e Camp des scouts arabes : Ã  la dÃ©couverte de ChrÃ©a

La majorité des scouts représentant nombre de pays arabes, présents dans la wilaya de Blida, s'est dit admirative devant la «beauté et la magie» de la région touristique de Chréa, où des délégations sont arrivées lundi dans le cadre de leur participation au 32e Camp des scouts arabes, abrité pour la 3e fois par l’Algérie, du 26 août au 5 septembre prochain. «Certes, nous avons entendu beaucoup de bien des régions touristiques en Algérie, mais nous n’avons pas imaginé qu’elles pouvaient renfermer une beauté et un enchantement à l’image de la région de Chréa», située à 1.300 mètres au-dessus de la mer, ont soutenu de nombreux scouts arabes de Jordanie, d’Arabie saoudite, de Palestine et de Libye, entre autres. Les éléments scouts, âgés pour la plupart entre 14 et 17 ans, n'ont pu cacher leurs enthousiasme et émerveillement à la montée du téléphérique reliant Chréa à Blida sur 7 km. Les adolescents qui étaient accompagnés de leurs commandants scouts semblaient subjugués par le défilement des paysages naturels enchanteurs sous leurs pieds, en ne manquant pas de perpétuer ces beaux instants, pour eux, par des photos-souvenirs. Ainsi en est-il de Mosâab Ziad Ahmed, commandant de la délégation scout jordanienne comptant 50 éléments, qui a assuré à l’APS avoir visité de nombreux pays arabes et étrangers, «mais je n’ai encore jamais vu une région d’une telle beauté et inspirant une si profonde paix de l’âme», a-t-il assuré. Cet admirateur de Chréa a émis le souhait de revenir durant l’hiver pour la revoir «couverte de neige». Le chef de la délégation palestinienne, Ahmed Seda, a, pour sa part, axé sur «l'accueil chaleureux» dont a bénéficié sa délégation à Blida. «Ceci n’est pas étrange de la part d’un peuple qui a toujours soutenu la cause palestinienne et l’a défendue. Ce soutien vient tant du peuple algérien que de son gouvernement», s’est-il félicité, non sans exprimer son impatience de visiter tous les sites touristiques de la région, d’autant plus qu’une majorité des membres de la délégation visitent l’Algérie pour la première fois, a-t-il indiqué. Quant à l’Algérien Ghanem Laouedj, commandant de la délégation Scout arabe, forte de 150 éléments, arrivée lundi à Blida, il a fait part de la mise au point d’un riche programme éducatif et de loisirs, alliant l’apprentissage et le plaisir, conformément aux objectifs du scoutisme. M. Laouedj a cité parmi les activités mises en place, «Ouch El- Barari» qui consiste à dresser des tentes en pleine forêt, avec la programmation de multiples activités en plein air au profit des scouts (cuisine et randonnée pédestre, entre autres activités). Des soirées artistiques sont également au programme de ce 32e camp. La ville de Chréa devrait abriter, quatre jours durant, nombre de soirées artistiques de type chaâbi et andalou, ouvertes au public à partir de 22 heures, en vue de faire la promotion du patrimoine artistique algérien. À noter que la région touristique de Chréa accueille, depuis lundi (et pour quatre jours), près de 600 scouts représentant de nombreux pays arabes et étrangers, dont l’Égypte, la Tunisie, le Liban, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, avec une moyenne de près de 150 scouts pour chaque groupe.