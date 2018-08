Rouiba et Bordj el-Bahri Ã  Alger : Des logements promotionnels en voie dâ€™achÃ¨vement

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a effectué hier une visite d’inspection des projets de logements promotionnels publics à Rouiba et à Bordj El-Bahri, dans la wilaya d’Alger.

Sur les lieux, le ministre a reçu des explications de la part des promoteurs sur l’état d’avancement des projets, ainsi que sur les délais de réception. Les nouvelles réalisations s’inscrivent dans le cadre de la poursuite du programme du gouvernement qui accorde un intérêt particulier à l’habitat.

Le ministre avait d’ailleurs affirmé, en juin dernier, à l'Assemblée populaire nationale, que plus de 3.600.000 logements de différentes formules ont été réalisés durant la période allant de 1999 à mars 2018, d'un coût de 5.788 milliards de DA, dont 4.615 milliards consommés. La période allant de 1999 à mars 2018 a été marquée par la réalisation de plus de 3,6 millions de logements, dont 1.176.000 logements publics locatifs (LPL 30%), 1.583.000 logements ruraux (38%), 456.000 logements publics participatifs et promotionnels aidés (LPP et LPA 11 %), 156.000 logements location-vente (AADL) (6%), 46.000 logements de fonction (1%), 138.000 logements promotionnels libres (3 %) et 448.000 logements type auto-construction (11%), a déclaré M. Temmar. L'enveloppe financière attribuée à ce programme s'élève à 5.788 milliards de DA, dont 4.615 consommés, soit un taux de 80%, a précisé le ministre.

Il a indiqué par ailleurs que le programme quinquennal 2015-2019 a enregistré plus de 2 millions de logements de différentes formules et concerné ce qui reste à réaliser jusqu'au 1er janvier 2015, auquel s'ajoute le nouveau programme au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Ledit programme concerne près de 698.790 logements de type LPL, soit 33% du programme quinquennal en question, 470.000 logements AADL (22%), 661.898 logements ruraux (31%), 253.031 LPA (12%) et 50.000 LPP (2%).