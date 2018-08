Lutte contre le terrorisme rÃ©siduel et protection de nos frontiÃ¨res : une mission permanente

Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé hier la cérémonie d'installation du nouveau Commandant de la 6e Région militaire à Tamanrasset, le général major Mohamed Adjroud, en succession au général major Meftah Souab, nommé Commandant de la 2e Région militaire à Oran, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Cette installation est intervenue «au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018», précise le communiqué. Après la cérémonie d'accueil à l’entrée du siège de la Région, le général de Corps d'armée «a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Hibaoui El Ouafi, dont le siège de la Région porte son nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des vaillants Chouhada». Le général de Corps d'armée a tenu, par la même occasion, une rencontre avec le Commandement et les cadres de la Région, et a prononcé une allocution, suivie via visioconférence par toutes les unités des 6e et 4e Régions militaires, et à travers laquelle il a rappelé «les efforts laborieux qui ne cessent d'être consentis par les unités de la 6e Région militaire déployées le long de nos frontières Sud, pour la sécurisation et la protection du pays contre tous les fléaux et menaces, notamment le terrorisme aveugle, la criminalité organisée et la contrebande avec toutes ses ramifications». Le chef d'État-major a souligné, à cet égard, que «la mission de défendre, amplement et en permanence, l'Algérie avec toutes ses frontières nationales et de renforcer les fondements de sa sécurité et sa stabilité, exige de persévérer à l'édification d'une armée puissante et moderne qui jouit toujours d'une disponibilité opérationnelle de haut niveau. Une Armée éclairée par une vision clairvoyante dont les objectifs sont bien définis. Une Armée qui tient compte de tous les défis qu'elle doit prévoir et surmonter, grâce au soutien immuable du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale».

Le général de Corps d'armée s'est félicité, à cet égard, «des résultats obtenus dans le domaine de la lutte antiterroriste au niveau de la 6e Région militaire, soulignant que le nombre important des terroristes mis hors d'état de nuire en peu de temps, fait montre de l'efficacité de la stratégie adoptée pour l'éradication totale de ce fléau dangereux et dévastateur». Dans ce contexte, «il n'y a pas l'ombre d'un doute que la mission de la lutte contre le terrorisme résiduel constitue une mission permanente dont la fin ne sera atteinte qu'après l'éradication du dernier terroriste de notre pays. Que tout le monde sache que les enfants de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), autant qu'ils s'honorent de l'accomplissement des nobles missions qui leur sont confiées, autant qu'ils prêtent serment devant Allah et devant la patrie d'œuvrer, sans répit, à contrecarrer toute éventuelle menace quelle que soit la nature, et à demeurer le rempart fort pour que l'Algérie soit toujours et à jamais souveraine et sécurisée dans toutes ses frontières grâce à Allah Le Tout-Puissant», a fait valoir le vice-ministre de la Défense nationale. Le général de Corps d'armée a, par la suite, suivi les interventions des personnels de la Région qui ont réitéré leur «indéfectible engagement pour l'accomplissement de leurs missions avec toute la rigueur nécessaire et la détermination requise», note la même source.

M. Gaïd Salah en visite de travail aujourd’hui à la 4e Région Militaire

Le général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire, effectuera, à partir d’aujourd’hui, une visite de travail à la 4e Région militaire, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire, effectuera, à partir de demain mercredi 29 août 2018, une visite de travail en 4e Région militaire à Ouargla», précise la même source.

«Monsieur le général de Corps d’Armée présidera, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le jeudi 30 août 2018, la cérémonie d’installation du général major Alaimia Hassen, en qualité de Commandant de la 4e Région militaire, en remplacement du général major Cherif Abderrezak, mis à la retraite», ajoute le communiqué du MDN.