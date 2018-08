Protection de lâ€™environnement : Une stratÃ©gie multidimensionnelle

A la veille de la rentrée scolaire, les écoliers sont une catégorie particulièrement ciblée.

«Appelle tes voisins, on va nettoyer.» Tel est le slogan de la nouvelle campagne de sensibilisation pour la protection de l’environnement, mise en place par le ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables. Annoncée hier par la ministre, Fatma-Zohra Zerouati, la campagne devrait être lancée ce jeudi, et «s’inscrit dans le cadre du programme tracé par le département de l’Environnement en vue de préparer la rentrée sociale».

Mme Zerouati précise que «c’est une campagne ordinaire qui se poursuit tout le temps, même si cela est annoncé dans des circonstances extraordinaires pour cette année.» La ministre de l’Environnement fait allusion à la problématique de choléra qui fait l’actualité ces derniers jours. «Il ne faut pas s'en inquiéter. Nous devons néanmoins faire preuve de vigilance et honorer nos engagements programmatiques pris par plusieurs secteurs grâce à l’appui entière des autres départements, notamment la Santé, l’Habitat, les Ressources en eau, l’Intérieur», précise-t-elle.

Une vraie campagne de sensibilisation et de conscientisation sur la problématique écologique fait de l’environnement selon les dires de la ministre «un secteur capital se trouvant à l’intersection des autres secteurs dans l'élaboration des politiques futures destinées à l’amélioration du cadre de vie de la population». C’est pour cela , ajoute-t-elle, «qu’il faut associer la société civile et valoriser le rôle du citoyen dans toutes les actions pour protéger son cadre de vie »

Dans ce sillage, la ministre s’est montrée «optimiste» quant à la réalisation des objectifs visés par cette campagne. Elle a par ailleurs encouragé les associations et citoyens « à persévérer dans toutes les initiatives qui participent à la protection de l’environnement et la préservation de la propreté et l’hygiène dans nos espaces publics». Se référant à l’article 68 de la Constitution qui stipule que «le citoyen à droit à un environnement sain», la ministre a rappelé que «l’Etat a su donner la priorité aux enjeux environnementaux».

De ce fait, elle a appelé de ses vœux les citoyens « à se mobiliser davantage et à entreprendre des actions pour le développement de leurs quartiers, de leurs villes» car «si l’Etat mobilise tous les moyens pour sa politique, le citoyen est indéniablement le maillon indispensable à la réussite de toute initiative», a-t-elle souligné.



La dégradation de l’environnement ouvre la voie aux fléaux sociaux



La ministre de l’Environnement a beaucoup insisté sur

«l’importance de la sensibilisation et la conscientisation comme premier pas en vue d’associer les citoyens à la protection de leur environnement» avant de magnifier les efforts importants «des associations et organisations de la société civile qui s’engagent pour la protection de l’environnement et la sensibilisation du grand public.» Par ailleurs, Mme Zerouati, regrette ce qu’elle qualifie

«d’absence de civisme de certains citoyens, qui se répercute sur la perte du sens esthétique dans nos villes et villages».Il paraît d'autant plus indispensable de signaler la justesse des mots de la ministre de l’Environnement qui, en évoquant la dégradation du cadre environnementale, a mis en avant que la détérioration d’espace public est ce qui ouvre la portée à la violence et aux fléaux sociaux de diverses natures. Combien de jardins publics ont été dégradés? Les estivants dans les plages participent-ils à la collecte des ordures ? C’est dire que l’expression sociologique des individus dans leurs gestes quotidiens est intimement liée à l’environnement.



« Pour un contrôle permanent»



Faire pencher la balance des priorités en faveur de l’écologie est ce qui motive les actions du ministère de l’Environnement. Mme Zerouati confirme «la levée du gel de plusieurs projets relevant du secteur de l’environnement et ce malgré les circonstances économiques difficiles que traverse notre pays». La ministre a longuement insisté sur ce point , mettant le doigt sur l’importance de «stimuler l’intérêt pour maintenir un environnement équilibré et pour acquérir des compétences reflétant le souci de la protection et de la sensibilisation» S’agissant du dispositif mobilisé par le ministère de l’environnement, Mme Zerouati a tenu a rappelé également le rôle que joue l’Observatoire national de l'environnement et du développement durable (ONEDD) dans « le contrôle permanent » un contrôle poursuit-elle « qui a permis de donner une forte impulsion aux laboratoires régionaux dans l’analyses des différents indices environnementales » à travers le pays.

À la veille de la rentrée scolaire, Mme Zerouati, se montrant convaincue que les écoliers sont aussi une catégorie à cibler par cette campagne, n’a pas manqué de signaler aussi l’intérêt accordé à leur sensibilisation très tôt à la responsabilité environnementale «leur garantissant une santé et une vie saine», dit-elle, en expliquant que cette campagne vise toutes les catégories sociales car «nous nous adressons avant tout aux consciences des Algériens ; le maintien de la bonne santé réside dans la préservation de la nature» et d’ajouter «fermer les portes de la pollution devra nécessairement passer par un changement des mentalités».

En somme, la première responsable du secteur de l’environnement veut concentrer sa stratégie sur trois axes qu’elle identifie dans «le recours aux nouvelles technologies dans la gestion et le recyclage des déchets, la gestion rationnelle des ressources, notamment par le biais de l’exploitation de la valeur énergétiques des produits recyclés, et enfin une évaluation méthodique des acquis et réalisation». Il faut dire qu’avec la coordination des efforts cette stratégique permettra sans nul doute d’atteindre des résultats dans un avenir proche.

Dans un autre contexte, la ministre de l’Environnement a mentionné la gestion des déchets dans la capitale et les wilayas limitrophes (Tipasa, Blida et Boumerdès) en évoquant le projet «le feu vert pour le projet d’un complexe de valorisation énergétique des déchets recyclés qui permettra l’évacuation de 40% des déchets au niveau de ces quatre wilayas qui en est à sa deuxième phase de réalisation», assure-t-elle. Un projet qui nécessitera aussi «de former et enseigner des compétences pratiques pour atteindre le but, notamment en matière de réutilisation et de recyclage»

Dans ce sillage, elle a déclaré que son département «ne procède pas à l’analyse des sources de bactérie

–de choléra ndlr- qui relève des services du ministère de la santé, mais en coordination avec tous les départements concernés, et celui de l’environnement assure les missions qui lui sont conférés».

«Il n’y a eu que des cas isolés, il n’y a pas lieu de qualifier la situation d’épidémique » Par ailleurs, la ministre a avancé que «les individus qui enfreignent les règles de protection de l’environnent seraient éventuellement sanctionnés ».

Tahar Kaidi