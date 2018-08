Initiative de consensus national : Le MSP reprend ses consultations

Mise entre parenthèse ces derniers temps, l’initiative du consensus national lancée cet été par le MSP est remise au goût du jour à la faveur de la réunion, hier, de son bureau exécutif national.

À cet effet, le Mouvement de la Société pour la Paix entend relancer les consultations qu’il avait entamé il y a quelques semaines déjà avec notamment des face-à-face avec le FLN, le RND, le FFS et TAJ.

Après donc un petit break, le parti de Makri compte rencontrer d’autres formations politiques tels le RCD, Ennahda ou encore le PT même si la formation de Louisa Hanoune n’a pas encore répondu à ses sollicitations, avant de passer au second acte de cette démarche qui sera consacré au mouvement associatif.

Il s’agit d’expliquer aux principaux acteurs de la société civile les objectifs de ce projet politique que porte le MSP. Ainsi, des rencontres avec plusieurs organisations sont prévues au cours de cette période qui coïncide avec la rentrée sociale.

Il s’agirait notamment de la famille révolutionnaire représentée par les moudjahidine et les enfants de chouhada, les oulémas, les étudiants et la corporation des

journalises.

Souhaitant rallier le maximum de soutien à son initiative de consensus national, le MSP espère à travers la reprise des consultations avec le reste des partis et les organisations de la société civile faire mieux que lors de la première phase des discussions qui n’ont pas, de l’avis des observateurs, suscité les principales formations politiques, notamment le FLN et le RND.

Plusieurs points d’achoppement ont vu le jour entre Makri et les partis de la majorité. On citera à ce sujet la question de la candidature aux présidentielles d’avril 2019, la période de transition démocratique souhaitée par le MSP et le souhait de ce dernier d’impliquer l’Armée nationale populaire dans cette transition.

À ce propos, MM. Ould Abbès et Ouyahia ont fait part de leur désaccord avec Makri et n’ont pas caché leur intransigeance sur ces points qu’ils considèrent comme une ligne rouge, notamment s’agissant du choix du candidat du prochain scrutin.

Le FLN et le RND prônent la

«continuité pour assurer la stabilité de l’Algérie et le parachèvement du processus de «construction et d’édification». Au sujet du rôle de l’ANP que le parti de Makri souhaite impliquer dans la vie politique, Ould Abbès et Ouyahia ont rappelé à leur interlocuteur que les missions de l’ANP qui incarne l’unité nationale sont contenues dans la Constitution et ils ont affirmé qu’elle doit être loin des débats politiques.

Pour sa part, le président du MSP a assuré que sa démarche est guidée par le seul souci de trouver des solutions à la situation actuelle du pays et estimé que son initiative est «claire, transparente et ouverte» à toutes les forces vives de la nation. «Il faut qu’il y ait un consensus dans un cadre constitutionnel», a-t-il considéré.

S. A. M.