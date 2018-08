Automobile, AlgÃ©rie - Chine : RÃ©aliser une usine de production

Le gouvernement chinois vient de s’engager, à travers une lettre adressée par son ambassadeur en Algérie, en avril dernier, au Premier ministère, à réaliser un important projet industriel, à savoir la réalisation d’une usine de production moderne.

Selon cette correspondance, le constructeur public automobile Jac Motors et son partenaire historique en Algérie Emin Auto, se sont engagés pour lancer une usine de fabrication automobile ainsi qu’une autre pour la production de moteurs en Algérie.

Le diplomate chinois a précisé que l’Algérie occupe une place particulière pour la République populaire de Chine étant donné qu’elle est considérée «comme un hub stratégique pour les constructeurs automobiles chinois». Pour cela, ajoute l’ambassadeur, «la Chine ne peut se permettre d’être absente, d’autant que des marques d’autres pays, en particulier des marques asiatiques ont été autorisées à lancer plusieurs projets en Algérie ».

L’ambassadeur poursuit en indiquant que le constructeur public historique JAC s’est engagé à contribuer au développement de l’industrie automobile algérienne à travers trois points importants. Il s’agit de la production de moteurs thermiques pour JAC et d’autres marques sur le site de production Emin Auto /JAC de Ain Temouchent; la production aussi d’équipements, superstructures, cadres châssis, cabines pour le compte de JAC et d’autres marques automobiles en Algérie sur le même site de production.

L’exportation de 30 à 50% de la production nationale de camions, de moteurs et toute sorte d’équipements vers des pays d’Afrique est aussi envisagée. «Il serait particulièrement réjouissant pour les deux parties d’obtenir un nouveau progrès en la matière », conclut l’ambassadeur.

Il est utile de préciser que la plate-forme en béton armé devant accueillir les six hangars en charpente métallique a été déjà réalisée au niveau du site de production. La structure métallique pour le montage des ateliers de production est également au niveau du site en attendant le feu vert du CNI pour le début des travaux. Trois équipes en H24 se chargeront du montage de la future usine qui entrera en production au bout d’un seul mois.

Pour revenir aux trois engagements importants du gouvernement chinois, la future usine de fabrication de moteurs et de groupes électrogènes sera identique à celle réalisée par JAC Motors avec son partenaire américain, Novistar. Elle devra produire 40.000 moteurs/an dès la première année pour atteindre au bout de quelques années 80.000 moteurs/an. Les moteurs fabriqués seront d’une puissance de 90CV à 140 CV.

En ce qui concerne les camions de petits tonnages et SUV, il s’agit des marques JAC pour les petits camions et SsangYong pour les SUV. Nous avons appris pour la marque Sangyong, que deux nouveaux modèles à savoir le Musso lancé il y a quelques mois et Rexton nouvelle version seront assemblés en Algérie.

Emin Auto et Jac Motors, pour rappel, ont signé en janvier 2016 un accord portant sur la construction d’une usine de montage des véhicules utilitaires du constructeur chinois JAC dans la zone industrielle de Tamazoura, dans la wilaya Ain Temouchent dans l’Ouest du pays. L’usine devait s’étendre sur une superficie de 35 hectares avec un investissement de 140 millions de dollars.

Le projet a obtenu toutes les autorisations nécessaires à savoir l’accord du ministère de l’Industrie et des Mines et celui de l’ANDI. Il ne lui reste cependant que l’accord du Conseil national des investissements CNI que préside le Premier ministre.

Mohamed Mendaci