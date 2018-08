Classement mondial de la e-gouvernance : Lâ€™AlgÃ©rie a avancÃ© de 20 places

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Faraoun, a indiqué, hier à Mostaganem, que l’Algérie a avancé, durant les deux dernières années, de 20 places au classement mondial de l’e-gouvernance.

La ministre a expliqué, lors d’un point de presse organisé à l’issue de sa visite de travail dans la wilaya, que l’Algérie avait évolué de 10 places dans l’indice de densité des services et de 30 places dans celui des infrastructures de communication, selon le dernier rapport des Nations unies sur l’e-gouvernance dans le monde paru en juillet dernier.

Mme Faraoun a souligné que l’avancée de l’Algérie à ce degré de développement avait été possible grâce aux grands investissements dans le secteur des communications, notamment après l’ouverture du secteur aux investissements privés et les investissements publics du Trésor de l’Etat, particulièrement dans les zones rurales et isolées.

La ministre a déclaré que «ce rythme d’investissement, accompagné d’un effort significatif du secteur dans le domaine de la formation des jeunes et la qualification technique des travailleurs permettra à l’Algérie, dans les deux prochaines années, de progresser d’au moins 30 places dans le classement mondial de l’e-gouvernance». La ministre a affirmé que «la stratégie nationale des communications repose sur l’extension du réseau et le soutien des investissements à travers l’ensemble du territoire national, aussi bien dans les zones urbaines que les zones rurales, voire même les zones isolées, ce qui diffère du modèle commercial adopté par quelques pays à travers la densification des investissements dans les zones urbaines seulement et les zones commercialement rentables». Houda Imane Faraoun a indiqué également que l’Algérie, grâce aux orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adopté le modèle social qui donne aux citoyens le droit aux communications même dans les zones commercialement non rentables, ce qui a contribué, ces dernières années, à améliorer la qualité des prestations dans différents secteurs.



Mise en service de plusieurs infrastructures



Plusieurs infrastructures ont été mises en service à la faveur de la visite de la ministre qui a procédé, à la cité "La perle de la Méditerranée" à Kharouba, un pôle urbain à l’est de Mostaganem, à la mise en service du réseau du téléphone par fibre optique au profit de 717 logements, ainsi que la connexion de la wilaya au second réseau d’Internet, ce qui permettra d’augmenter le débit et d’améliorer les prestations d’«Algérie Télécom».

Cette technologique FTTH assure l'Internet avec un débit pouvant atteindre 100 mégabits par seconde aux résidents et 1 gigabit au profit des professionnels et tous les services dans le domaine des télécoms. La wilaya de Mostaganem a bénéficié, dans ce contexte, d’un projet de raccordement de 2.600 foyers de

4 communes, dont 1.915 via la technique de raccordement à domicile et 668 par la technique de raccordement jusqu’àux immeubles. Au centre technique d’Algérie Télécom, Houda Imane Feraoun a procédé à la mise en service du réseau de la nouvelle génération d’internet, ce qui permet de relier la wilaya de Mostaganem au réseau national et d’augmenter le débit, outre l’amélioration des prestations. La ministre a déclaré, dans ce sens, que Mostaganem est la dernière wilaya qui vient d’être reliée à ce nouveau système qui lui permet d’augmenter le débit de 1 à 2 terabits par seconde. Ce débit est à 2,5 terabits par seconde avec l’Est pouvant atteindre jusqu’à 8 t/s pour faire face à la demande à l'avenir.

La visite de la ministre a été aussi marquée par la pose de la première pierre de deux nouveaux bureaux de poste dans les communes de Sidi lakhdar et de Mostaganem dans un délai de 8 mois pour un coût de 53 millions DA, en plus de l’inauguration de deux bureaux de poste similaires au centre-ville de Mostaganem et à la cité

«5-Juillet 1962».

Le secteur a bénéficié de projets de 7 bureaux postaux et d’opérations d’aménagement et de réhabilitation de 10 autres bureaux ouverts en fin 2017. Durant le premier semestre de l’année en cours, il a été procédé au lancement des travaux de 8 autres bureaux de poste pour une enveloppe de 320 millions DA. Selon la déclaration de la ministre, ces projets contribueront à réduire la densité postale pour passer, d’ici la fin de l’année courante, d’1 bureau pour 11.000 habitants à 1 pour 9.000.