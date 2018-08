RentrÃ©e scolaire dans plusieurs wilayas : Nouvelles structures et postes supplÃ©mentaires

Huit nouvelles structures éducatives seront ouvertes dans la wilaya de Laghouat, dès la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, apprend-on hier auprès des services de la Direction de l’éducation. Il s’agit, notamment d’un lycée de 1.000 places pédagogiques dans la commune de Laghouat, de 2 collèges d’enseignement moyen (CEM-bases 7et 6) dans les communes du chef-lieu de wilaya et d'Aflou, note-t-on.

Le cycle primaire sera consolidé par 5 groupements scolaires, à ouvrir dès la rentrée scolaire, répartis entre les communes de Laghouat, Brida et Bennacer Ben Chohra, a-t-on ajouté. Une opération de rénovation d'envergure avait ciblé également les établissements du même palier, ainsi que des cantines scolaires à travers le territoire de la wilaya. S’agissant du manuel scolaire, le centre de distribution des documents éducatifs de la wilaya de Laghouat est engagé pour assurer la distribution de plus de 65.000 manuels scolaires pour le cycle secondaire, 210.000 pour le moyen et 250.000 manuels pour le cycle primaire, a-t-on signalé. Par ailleurs, le secteur de l’éducation de la wilaya a procédé à l’ouverture de 95 postes budgétaires, tous grades confondus. Il s’agit, entre autres, de 14 postes pour les directeurs d’établissements scolaires, huit autres pour inspecteurs d’éducation primaire, huit postes pour inspecteurs d’éducation moyenne et 45 postes pour conseillers de l’éducation.



Plus de 400 nouveaux postes retenus pour l’encadrement à Illizi



Un total de 412 nouveaux postes de recrutement répartis entre l’encadrement pédagogique, tous cycles confondus, et la restauration scolaire, ont été prévus au profit des six communes de la wilaya d’Illizi, en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, ont indiqué hier les services de la wilaya.

Retenus au titre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), ces postes sont dispatchés entre la commune d’Illizi (150), la wilaya déléguée de Djanet (156), dont 100 postes pour la commune de Djanet, et 56 autres pour celle de Bordj El-Haouas, selon la même source.

Il s’agit également de 36 postes réservés pour la commune d’In Aménas, 40 autres pour celle de Bordj Omar Driss, et 30 postes au profit de la commune frontalière de Debdeb, a-t-on ajouté. Ces nouveaux postes de recrutement sont destinés, selon les besoins, pour l’encadrement pédagogique, ainsi que pour renforcer les prestations de la restauration scolaire au niveau des établissements éducatifs. Des instructions ont été données aux communes concernant la coordination avec les agences locales de l’emploi, pour accélérer les procédures avant le début de la nouvelle rentrée scolaire, et également avec les centres et instituts de formation pour le recrutement des stagiaires concernés. Ces nouveaux postes vont contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, notamment dans les zones reculées, ainsi que l’absorption du chômage, a-t-on souligné.



Médéa : 1,7 milliard de DA pour le financement des charges d’équipement et de fonctionnement



Une subvention financière d’un montant de l’ordre de 1,7 milliard de dinars a été octroyée aux communes de la wilaya de Médéa, pour le financement des différentes charges d’équipement et de fonctionnement des établissements éducatifs du cycle primaire, a révélé hier un responsable de la Direction de l’administration locale (DAL). Les cantines scolaires des 64 communes de la wilaya se sont ainsi vu attribuer plus de la moitié de cette subvention, soit 726 millions de dinars consacrés à l’acquisition de denrées et produits alimentaires, a indiqué Omar Djemai, chef de service auprès de la Direction de l’administration locale, lors d’un conseil de l’exécutif consacré à la préparation de la rentrée sociale. Un effectif estimé à 107.600 élèves du cycle primaire devrait bénéficier d’un repas chaud et équilibré à travers les 600 cantines scolaires fonctionnelles à travers la wilaya, a ajouté ce responsable, précisant qu’une trentaine de communes ont déjà entamé l’élaboration des conventions d’achat avec des fournisseurs privés. Un délai d’une semaine a été accordé par le wali Mohamed Bouchema aux autres communes, pour finaliser leurs dossiers, afin que l’ensemble des cantines scolaires puissent être opérationnelles dès la rentrée scolaire, et permettre, ainsi, la prise en charge des élèves. Un autre budget, d’un montant de 432 millions de DA, a été affecté à ces communes, dont 70% du montant destiné au financement de travaux d’entretien régulier des écoles, ainsi que l’acquisition de mobilier scolaire, alors que les 30% restants couvriront les salaires des 1.060 agents de gardiennage affectés à ces établissements scolaires, a souligné Omar Djemai.

Le même responsable a fait état, en outre, du recrutement prochain, dans le cadre des contrats d’insertion professionnelle (CIP), de 1.310 nouveaux agents communaux, dont 864 postes réservés à l’encadrement des cantines scolaires. Le transport scolaire a bénéficié, à la faveur de cet apport financier, d’une enveloppe de 193 millions de DA couvrant les frais d’entretien du parc communal de transport, constitué de 273 autobus et les frais de location auprès des transporteurs privés. 360 millions de DA supplémentaires ont été accordés à ces communes, pour le financement des grands travaux de réfection et d’acquisition d’équipements divers au profit des nouveaux établissements scolaires ou ceux qui en sont dépourvus ou nécessitent le renouvellement partiel ou total des équipements existants, a fait savoir le même responsable.