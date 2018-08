Face au dollar : Lâ€™euro Ã  son plus haut depuis un mois

L'euro continuait de gagner du terrain hier face au dollar, évoluant à son plus haut depuis presque un mois, après la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique. Mardi en fin de matinée, la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1693 dollar, contre 1,1678 dollar lundi soir.

Tôt le matin, elle est montée jusqu'à 1,1700 dollar, son plus haut niveau en presque un mois. La devise européenne progressait également face au yen à 129,91 yens contre 129,72 yens lundi soir.

Le dollar, lui, se stabilisait face au yen à 111,09 yens, contre 111,08 lundi soir. Le dollar avait commencé à perdre de la vigueur lundi alors que se précisaient les informations sur la conclusion imminente d'un accord entre les Etats-Unis et le Mexique, officialisée depuis la Maison Blanche par le président américain dans l'apès -midi. «L'appétit pour le risque reprend», ont commenté des analystes, alors que le billet vert avait récemment profité de son statut de valeur refuge. L'accord avec le Mexique —qui concerne les secteurs de l'automobile (l'un des principaux contentieux), l'agriculture, le droit du travail ou encore la propriété intellectuelle— a renouvelé temporairement l'intérêt des cambistes pour le peso mexicain et dans une moindre mesure pour le dollar canadien, en partie affectés ces derniers mois par l'absence d'avancées dans les négociations. Le dollar américain «continuera de baisser si le Canada réussit à conclure un accord similaire cette semaine», a prédit un analyste.