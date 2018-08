Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, au PÃ©rou : investissement et partenariat

Le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a entamé hier à Lima (Pérou) une visite de travail pour discuter de partenariat et d’investissements avec de hauts responsables du secteur énergétique péruvien, a-t-on appris auprès du groupe pétrogazier. M. Ould Kaddour est arrivé lundi à Lima et devrait rencontrer le ministre de l’Energie péruvien, Francisco Ismodes Mezzano, et le vice-ministre en charge des hydrocarbures, Eduardo Alfredo Guevara Dodds.

Le patron de Sonatrach aura également des entretiens avec les responsables de l’agence péruvienne chargée de la régulation de l’amont pétrolier ainsi qu’avec James Atkins Lerggios, président du conseil d’administration de PetroPeru, la compagnie pétrolière nationale du Pérou.

M. Ould Kaddour va mettre à profit son déplacement au Pérou pour discuter des projets gaziers développés par Sonatrach dans ce pays et devrait s’entretenir à cet effet avec les actionnaires de TgP, société péruvienne détenue par un consortium de multinationales, composé d’Enagas, Sonatrach et du fonds de pensions canadien CPPIB. En marge de cette visite, il devrait tenir une séance de travail avec le personnel de son groupe au siège de SonatrachPeru où il est question de passer en revue le projet pétro-gazier, Camisea, dans lequel le groupe algérien est associé et faire un point de situation sur le projet de transport de gaz TgP et sur les perspectives de développement concernant ces deux importants projets. A l’issue de sa visite au Pérou, le dirigeant de Sonatrach devrait se rendre en Bolivie pour assister jeudi et vendredi au premier Forum international sur le gaz, la pétrochimie et les combustibles verts.

Lors de ce forum, M. Ould Kaddour devrait participer à un panel sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures aux côtés des

dirigeants de Gazprom, Alexey Miller, de Total, Patrick Pouyanné et de Repsol, Antonio Brufau.