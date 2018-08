SantÃ© et environnement : Ã  la croisÃ©e des chemins

Il existe une étroite corrélation entre la qualité de l’environnement ou tout simplement notre cadre de vie et notre état de santé.

Les spécialistes ne cessent de répéter que la dégradation du milieu où nous évoluons ne nuit pas seulement à la nature avec ses différentes composantes, mais aussi à notre état de bien-être physique et moral. C’est prouvé de manière qui ne laisse point de doute que cette dernière, «domptée» depuis des millénaires pour être à notre service, répondre à nos besoins vitaux, nous faciliter la vie, par ricochets, risque parfois de se retourner contre nous, en nous faisant voir l’autre revers de la médaille, pour ne pas dire carrément à quel point sa «colère» pourrait être fatale et calamiteuse, si l’homme continuait à tourner le dos à son cadre de vie en ne s’impliquant guère dans la protection de celui-ci. En effet, vivre en bonne santé, c’est également s’occuper de l’hygiène, chez-soi, dans le quartier, les marchés, les lieux de travail, les moyens de transport, la rue, les jardins publics, en d’autres termes, partout ; à l’intérieur comme à l’extérieur. Et pour cela, il est impératif de passer par le chemin de l’éducation environnementale et du civisme, mais cette notion reste toujours absente, malheureusement, dans nos actes et nos comportements. On dit que la culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié. Et l’état de notre environnement ne peut que renseigner, aujourd’hui, que la culture et l’écologie ne font pas bon ménage pour beaucoup de personnes. Elles sont, même, à la croisée des chemins. Les exemples ne manquent pas d’ailleurs et viennent confirmer, ainsi, tous les jours, cette sous- estimation de tout ce qui a une relation avec hygiène. Etrange paradoxe, tout le monde se plaint de la pollution, de l’insalubrité qui envahit nos cités, mais personne ne joue le jeu, lorsqu’il s’agit d’adopter des comportements en harmonie avec la nature où tout simplement ne pas faillir à sa mission de bon citoyen. On ne se préoccupe point du sort de tous ces déchets jetés dans la nature qui deviendront par la suite, une fois décomposés, sources de maladies. Aujourd’hui, il est clair qu’on est encore loin de faire de l’hygiène un geste quotidien et une conviction morale, d’où l’intérêt de revoir notre feuille de route pour nous réconcilier avec… l’environnement.

Samia D.