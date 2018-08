1re Ã©dition du prix international Mustapha-Kateb des Ã©tudes thÃ©Ã¢trales : Annonce des membres du jury

Premier directeur général du théâtre national algérien en 1963, Mustapha Kateb donnera son nom à un nouveau prix international des études théâtrales récemment créé pour encourager et valoriser l’étude et la promotion du quatrième art.

Le comité constituant du prix international Mustapha Kateb des études théâtrales a annoncé la liste du comité de jury qui décernera les récompenses aux lauréats de cette première édition. L’annonce des résultats et la cérémonie de remise des prix auraient lieu au mois de décembre de l’année en cours, pendant le festival national du théâtre professionnel.

Ayant prolongé les délais de participation aux postulants pour la première édition de ce prix jusqu’au 31 octobre 2018, ce prolongement a eu lieu suite aux demandes des nombreux chercheurs et universitaires en provenance de différant pays, notamment des pays arabes.

Après une longue concertation entre les membres du comité constituant du prix, présidé par Mohamed Yahiaoui, directeur général du théâtre national algérien et qui compte les professeurs Abdelhamid Allaoui, Said Benzargua et Abdelkarim Gheribi, le metteur en scène Djamel Guermi ainsi que les critiques Boubeker Sekkini et Mohamed Chamani.

Elève du doyen du quatrième art algérien Mahieddine Bachtarzi, Mustapha Kateb a consacré sa vie au service du théâtre. Ancien directeur général du TNA aux lendemains du recouvrement de la souveraineté nationale, Mustapha Kateb a fait partie de la légende troupe artistique du Front de libération national on considérant que «cette troupe montre que le peuple algérien, malgré les épreuves et les peines, savait encore apprécier la valeur de l’art, de la musique et des douceurs de la vie». Enfant du théâtre radiophonique, Mustapha Kateb a pris part à plusieurs chefs d’œuvres du cinéma algérien à l’exemple de Le vent des Aurès et Décembre de Mohamed Lakhdar Hamina, L’opium et le bâton « d’Ahmed Rachedi ainsi que Hassan Niya de Ghaouti Bendeddouche.

Kader Bentounès