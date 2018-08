Lâ€™encadrement du mouvement associatif activant dans le domaine amazigh : Â« Contribution Ã  la construction dâ€™un front interne fort Â»

Le Secrétaire général du Haut commissariat de l'amazighité, Si El Hachemi Assad a indiqué, lundi à Batna, que l'encadrement et l'accompagnement du mouvement associatif activant dans le domaine amazigh «contribue à la construction d'un front interne fort». «La mobilisation pour la construction d'un front interne fort se réalise à travers l'encadrement et l'accompagnement du mouvement associatif activant dans le domaine amazigh, plaçant l'union nationale et la cohésion entre les trois composantes de l'identité nationale au coeur du travail de proximité», a affirmé M. Assad, en marge de la cérémonie d'ouverture des travaux de la 4e l'université auressienne d'été du mouvement associatif culturel amazigh et de la société civile, organisée au théâtre régional de Batna par l'association «Aures forum Batna». A ce propos, M. Assad a cité plusieurs missions assignées au HCA, dont «l'accompagnement et l'encadrement du mouvement associatif amazigh», précisant que son organe consacrait une partie de son budget pour favoriser les initiatives des associations culturelles amazighes. Rappelant l'organisation par le HCA, en 1999, du 1er Forum national regroupant toutes les associations culturelles amazighes et la publication d'un guide national répertoriant 914 associations activant dans le domaine de la culture et la langue amazighe, M. Assad a révélé que la prochaine rentrée scolaire sera marquée par le renforcement des espaces d'enseignement du tamazight pour les adultes qui ne parlent pas cette langue à l'aide de 3 manuels à savoir, niveau 1, niveau 2, niveau 3. L'initiative permettra de vulgariser cette expérience dans plus de 25 wilayas du pays, a-t-il ajouté.