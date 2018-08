Assises de lâ€™universitÃ© dâ€™Ã©tÃ© des AurÃ¨s Ã  Batna/ ThÃ©Ã¢tre dâ€™expression amazighe des amateurs : crÃ©ation du Festival Â« open space Â»

La cérémonie d’ouverture des 4es assises de l’université d’été des Aurès du mouvement associatif culturel amazigh et de la société civile tenue lundi, en fin de journée, au théâtre régional de Batna (TRB) en présence du secrétaire général (SG) du Haut commissariat à l’Amazighité HCA, Si El Hachemi Assad, a été marquée par l’annonce de la création du Festival «open space» du théâtre d’expression amazighe des amateurs. Le développement de la créativité théâtrale amazighe, l’ouverture des voies aux amateurs des planches d’expression amazighe pour donner libre cours à leur créativité, l’animation de l’espace culturel, la création de l’interactivité entre les artistes et le large public et la promotion de la culture locale et nationale dans le cadre des échanges d’expériences artistiques et culturels figurent parmi les objectifs de ce festival, a précisé le Dr Leila Ben Aicha, spécialiste dans le domaine théâtral et également membre fondateur de cette manifestation. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Si El Hachemi Assad a réitéré l’engagement du HCA à accompagner et à appuyer toutes les activités culturelles associatives oeuvrant à préserver le legs culturel et historique amazighs à travers tout le territoire national. Il a ajouté qu’à travers ce genre de manifestations, les initiateurs de ces espaces d’échanges oeuvrent «à encourager les créateurs dans les quatre coins du pays et valoriser leurs réalisations et prouesses scientifiques et artistiques, en tamazight ou traduits vers cette langue et ambitionne d’enrichir et de promouvoir la langue amazighe». La cérémonie d’ouverture de cette manifestation devant se poursuivre jusqu’au 30 août en cours sous le slogan «Le théâtre, un espace pour tous et l’amazighité, une langue d’art et de créativité», a été marquée par la présentation d’un spectacle de chants et de musique puisés du patrimoine amazigh dans ses variétés kabyle et chaoui et d’une conférence sur le soulèvement du Nord Constantinois et le Congrès de la Soummam (20 août-1955/56). Les travaux de la quatrième édition des assises de l’université d’été des Aurès du mouvement associatif culturel amazigh et de la société civile seront axés, selon M. Messaoud Bouras, président de l’association culturelle Tamazgha Aurès Forum, organisatrice de l’évènement, sur le théâtre «open space» à travers la programmation de conférences et rencontres sur les principes de la pratique théâtrale. Cette manifestation sera ponctuée par l’organisation de 5 ateliers de formation sur entre autres la mise en scène dans l’espace ouvert, l’interprétation théâtrale, la musique et le rythme au théâtre, la dramaturgie et la mythologie amazighes, selon le même responsable. Près de 130 amateurs parmi des jeunes venus de 18 wilayas du pays, prendront part à ces ateliers, a fait savoir la même source. L’esplanade jouxtant le théâtre régional de Batna en plein cœur de la capitale des Aurès verra la présentation durant la soirée d’un spectacle théâtral intitulé «Chaib Achoura» inspiré du patrimoine amazigh de la région de T’Kout. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation à laquelle a pris part le wali, Abdelkhalek Sayouda a été également marquée par la présence de nombreux intellectuels et férus du théâtre de Batna et des wilayas limitrophes.