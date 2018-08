Fibre optique Ã  El-Oued : Raccordement de 85 antennes

Quatre-vingt-cinq antennes communales ont été raccordées à ce jour au réseau de fibre optique parmi 99 antennes prévues à travers la wilaya d’El Oued, permettant ainsi à ces structures d’assurer les prestations du «guichet unique» en matière de délivrance de documents administratifs, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme national élaboré par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT), visant la modernisation et l’amélioration du service public, a-t-on précisé. La majorité des 14 antennes restantes ont été raccordées à ce réseau et sont désormais prêtes à être mises en service prochainement, selon la même source.

La priorité au raccordement a été réservée aux localités reculées, dans le cadre de ce programme qui permettra également d’offrir des services de téléphonie fixe et d’internet dans ces régions, a-t-on signalé. Il a été procédé également au raccordement de 29 villages au réseau de fibre optique, dont la plupart relevant des communes frontalières, selon la même source, ajoutant qu’un programme supplémentaire a été projeté pour d’autres villages. Cette opération, qui est inscrite au titre de la concrétisation du programme national préparé par la direction générale d’Algérie Télécom (A.T) visant à généraliser le réseau de fibre optique à travers l’ensemble des zones et villages enclavés du pays, permettra d’améliorer le service public, notamment au niveau des régions frontalières.