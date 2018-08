Irak : Le prÃ©sident appelle le nouveau parlement Ã  se rÃ©unir

Le président irakien Fouad Massoum a appelé lundi le parlement récemment élu à organiser sa première session le 3 septembre. Le bureau présidentiel a indiqué dans un communiqué que M. Massoum a publié un décret demandant au nouveau parlement de se réunir sous le leadership du plus ancien membre du parlement lundi prochain. Le décret de M. Massoum est publié après la ratification par la Cour suprême fédérale des derniers résultats des élections législatives. L'approbation par la Cour a confirmé les résultats préliminaires des élections du 12 mai, qui donnent à la coalition d'al-Sa'iroon, soutenue par l'imam chiite Moqtada al-Sadr, 54 sièges au parlement qui compte 329 sièges. Les blocs politiques irakiens négocient durement pour former la plus grande alliance avant la première session du nouveau parlement, car la plus grande alliance formera le gouvernement qui dirigera l'Irak au cours des quatre prochaines années. D'après la Constitution irakienne, suite à la ratification des résultats, le président en exercice doit inviter le nouveau parlement à se réunir dans les 15 jours qui suivent afin d'élire un nouveau président du parlement et ensuite le président de la République, qui demandera à son tour à la plus grande alliance de former un gouvernement dans les 30 jours qui suivent. Le 12 mai, des millions d'Irakiens se sont rendus dans les 8.959 bureaux de vote du pays pour voter pour leurs représentants parlementaires à l'occasion de la première élection générale depuis la victoire historique de l'Irak sur l'Etat Islamique en décembre dernier.