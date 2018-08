Etudiants sahraouis : Un rÃ´le pivot dans la bataille de la libÃ©ration et de lâ€™Ã©dification

Les participants à la clôture des travaux du 3e congrès de l'Union des étudiants de «Saguia El-Hamra et Rio de Oro» ont mis l'accent, lundi à Dakhla (camps des réfugiés sahraouis), sur le rôle pivot joué par les étudiants sahraouis dans la bataille de la libération et de l'édification.

L'Union des étudiants sahraouis a appelé, dans sa déclaration finale, les étudiants sahraouis à «poursuivre leur combat et leurs sacrifices au service du peuple sahraoui et ses objectifs légitimes visant l'indépendance totale», soulignant «l'importance de prendre connaissance de l'histoire et les développements de leur cause nationale et ce, en consolidation du principe de la communication». La déclaration a, en outre, incité les différentes organisations estudiantines dans le monde à «faire preuve de solidarité avec le peuple sahraoui et à le soutenir dans sa lutte légitime afin de réaliser les idéaux de l'humanité, notamment la liberté, l'autodétermination, la justice et le rejet de l'oppression». Elle a mis, également, l'accent sur l'impératif d'intégrer les étudiants dans les institutions de l'Etat sahraoui afin de contribuer dans la libération et l'édification, rappelant, dans ce sens, les sacrifices de l'étudiant sahraoui, notamment dans les territoires sahraouis occupés et les universités. Nombre d'importantes questions ont été évoquées dans la déclaration finale, entre autres, le renforcement de l'Armée populaire de libération sahraouie et le soutien des institutions de l'Etat sahraoui. Le congrès a adressé également plusieurs messages, notamment au SG du Front Polisario, Brahim Ghali, et aux organisations estudiantines à travers le monde et a vu la réélection de Moulay Brahim Salah en tant que secrétaire général de l'Union des étudiants de «Saguia El Hamra et Rio de Oro». Dédié au chahid Belahi Souidi Mohamed Ahmada, le congrès a été placé sous le thème «Les étudiants sahraouis... poursuites des efforts pour remporter la bataille de la libération et de l'édification». Plus de 500 délégués représentant l'organisation estudiantine sahraouie dont une délégation des terres occupées et plus de 150 participants représentant des organisations estudiantines internationales ont pris part à cette rencontre, rappelle-t-on.