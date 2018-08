Grand angle : Lâ€™UPM, revue et corrigÃ©e ?

Devant les ambassadeurs de France, le président Emmanuel Macron a annoncé lundi la tenue d'un sommet sur la Méditerranée « au début de l'été 2019 « à Marseille, pour «retrouver le fil d'une politique méditerranéenne». Une annonce, qui pourrait donner à penser que le glas de l'Union pour la Méditerranéen est définitivement sonné. «Il nous faut retrouver le fil d’une politique méditerranéenne» a déclaré le président au cours de son discours annuel où la vision de la diplomatie du locataire de l’Elysée est exposée. Emmanuel Macron a-t-il tiré les leçons de l’expérience UPM. Il est permis de le croire. Et pour cause, il n’est un secret pour personne que l’Union version Sarkozy n’a pas réussi à dépasser les obstacles prédit sur son chemin par de nombreuses voix autorisées et ce bien avant son lancement le 13 juillet 1988. La famille méditerranéenne, réunit le temps d’une belle photo, n’aura pas pu mettre en place les mécanismes qui auraient pu consolider, au fil des années, le projet qui semblait tenir à cœur à l’ancien président français. Pourtant on s’accorde aujourd’hui à dire qu’il est, pour une grande partie, responsable de l’échec qui a sanctionné cette tentative. Sa «méthode» a été contre-productive analyse t-on après coup. Elle serait à l’origine de l’absence du soutien politique européen, attendu et du désintéressément à peine voilé par les pays de la rive sud de la grande bleue. Mais pour ses partisans, l'UPM a généré une meilleure gouvernance et fait naître de nombreux projets concrets. Le président Macron a son idée sur la nouvelle politique méditerranéenne, «indispensable» selon lui. Elle sera «différente» et devra inclure «toutes les sociétés civiles», a-t-il ajouté, en précisant que le sommet sera l'occasion de «parler de la jeunesse, de la mobilité, de l'énergie des échanges universitaires» entre les deux rives de la Méditerranée. Sa visite «dans les prochains mois» en Egypte lui donnera certainement l’occasion de lancer les premiers les jalons devant aboutir à la matérialisation de son sommet. De sa vision surtout.

Nadia K.