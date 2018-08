Soudan du sud : La paix sâ€™Ã©loigne

L’accord signé le 5 août 2018 à Khartoum, la capitale du Soudan, afin de mettre fin à la guerre civile au soudan du sud entre le président Salva Kiir et son ex vice-président Riek Machar est il devenu caduc ? Le chef rebelle Riek Machar a refusé hier de signer le document final pour instaurer la paix et mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le plus jeune pays du monde. «Les principaux groupes d'opposition sud-soudanais, dont le SPLM-IO (de Riek Machar), ont refusé de signer, exigeant que leurs réserves y soient intégrées», a annoncé le ministre des Affaires étrangères soudanais Al-Dirdiry Ahmed, dont le pays parraine les pourparlers de paix au Soudan du Sud. L’accord signé à Khartoum prévoyait un retour de M. Machar pour occuper un des cinq postes de vice-président prévus dans un gouvernement d'unité nationale. M. Machar avait dû partir en exil après des combats meurtriers en août 2016. Après leur accord sur le partage du pouvoir, les belligérants ont convenu de poursuivre les négociations à Khartoum jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. «Pour la première fois, l'opposition nous a dit qu'elle ne va pas signer», a précisé le chef de la diplomatie soudanaise. Les médiateurs vont soumettre le document aux Etats d'Afrique de l'Est qui œuvrent depuis de longs mois à réactiver le processus de paix. Ce qui n’était au début qu’une simple lutte de pouvoir, la crise entre les deux hommes s’est transformée en une véritable guerre ethnique. Salva Kiir et Riek Machar sont issus des deux principaux groupes ethniques du pays, respectivement les Dinkas et les Nuers. Ce conflit a entraîné, durant cinq ans, une grave crise humanitaire et économique dans cet État encore largement dépourvu d’infrastructures. Selon l’ONU, 7 millions de Sud-Soudanais, soit plus de la moitié de la population, dépendent en 2018 de l’aide humanitaire. Le pacte signé le 5 aout dernier vise à aboutir à un accord de paix définitif dont la date demeure encore incertaine. À la suite de cela, les belligérants auront trois mois pour former un gouvernement de transition, qui sera au pouvoir pour une durée de 36 mois. La taille du gouvernement de transition défini dans le projet signé et composée de 35 ministres – 20 du groupe de Salva Kiir et neuf de celui de Riek Machar posait déjà problème. Le président sud-soudanais avait alors souligné les défis posés par la composition d’un tel gouvernement de transition. «Regardez la taille du gouvernement, regardez la taille du Parlement, comment pouvez-vous les payer ? Où les installer ?», a-t- il lancé. Le texte signé à Khartoum s’inscrit dans une série de tentatives. Un accord similaire, signé en décembre 2015, avait été violé après une bataille meurtrière à l’issue de laquelle Riek Machar était parti en exil. Puis un nouvel espoir de paix s’était effondré quand le cessez-le-feu, signé le 24 décembre 2017, avait avorté seulement quelques heures après son entrée en vigueur. Que de rendez vous manqués.

