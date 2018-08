YÃ©men : Le conflit oubliÃ©

Au Yémen, les efforts diplomatiques destinés à mettre fin à la guerre que mène la coalition arabe contre les houthis semblent voués à l’échec. La pause proclamée par les Émirats arabes unis dans son offensive contre al Hodeïda, au début du mois de juillet, pour permettre à l’envoyé spécial de l’ONU de convaincre les rebelles de se retirer de ce port hautement stratégique, n’a pas apaisé les démons de la guerre.

Hier, c’était au tour de l’aéroport de la capitale Sanaa et la base aérienne adjacente de se retrouver sous un déluge de feu. Les frappes ont commencé vers minuit (en heure locale) et ont duré une demi-heure. L'aéroport et la base Doulaïmi sont régulièrement visés par l'aviation de la coalition. Mais ces raids nocturnes ont été particulièrement intenses, selon des habitants de Sanaa. Selon des médias, citant la chaîne de télévision Al-Massirah, contrôlée par les Houthis, ces derniers ont attribué ces bombardements à la coalition qui intervient depuis 2015 au Yémen sous commandement saoudien. Les Houthis restent maîtres de la capitale et de vastes régions du nord et de l'ouest du Yémen. Al-Massirah a fait état de plusieurs raids sur l'aéroport, qui est fermé et n'est utilisé que de façon ponctuelle par l'ONU. La chaîne de télévision n'a pas évoqué de victimes. Ce drame qui a fait jusqu’à présent quelque 10.000 morts, majoritairement des civils, et plus de 55.000 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a provoqué également la pire crise humanitaire du monde, selon l’Onu. Des experts mandatés par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, ont affirmé récemment dans un rapport que toutes les parties prenantes à ce conflit ont potentiellement commis des «crimes de guerre». Dans son rapport allant de septembre 2014, date du début des hostilités à juin 2018, le groupe d'experts présidé par le Tunisien Kamel Jendoubi relève que les frappes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite «ont causé le plus de victimes civiles directes». Dans cette crise, les enfants paient un lourd tribut car ils sont également enrôlés par les différentes parties en présence. Les experts disposent d' «informations substantielles» leur permettant d'affirmer que «le gouvernement du Yémen, les forces soutenues par la coalition, ainsi que les forces Houthis» utilisent des enfants «pour participer activement aux hostilités». L’acheminement «Dans la plupart des cas, ces enfants étaient âgés de 11 à 17 ans mais il y a eu des indications régulières sur le recrutement et l'utilisation d'enfants âgés de huit ans,» relèvent les experts. Les blocus imposés par la coalition dans les ports yéménites ainsi qu'à l'aéroport de Sanaa, entravent l’acheminement des aides humanitaires pour une population à l’asphyxie. Dans une ultime tentative pour relancer le dialogue entre les protagonistes, l'Onu a convoqué des pourparlers le 6 septembre à Genève. Pour bon nombre d’observateurs c’est la rencontre de la dernière chance dans ce conflit oublié.

M. T.