DÃ©cÃ¨s du journaliste radio Yazid AÃ¯t Hamadouche : Adieu lâ€™Ã©claireur !

L’animateur à la Chaîne III de la Radio algérienne, Yazid Aït Hamadouche, est décédé hier à l’hôpital de Kouba (Alger). Agé de 38 ans, le défunt qui a été notamment l’animateur des émissions « Serial Taggeur « et « Menthe à l’eau «, était très apprécié par ses collègues, ses confrères et les auditeurs de la radio nationale. Son enterrement a eu lieu hier après-midi au cimetière Sidi-M’hamed (Alger). Suite à cette disparition, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a adressé à la famille du défunt un message de condoléances, l’assurant de son soutien et de sa compassion, et le Ministère de la Communication lui a rendu un vibrant hommage diffusé par la Radio algérienne et ses démembrements. Ici le texte intégral.

" Après sa tendre famille que son départ inattendu afflige au plus haut point, le décès de Yazid Aït Hamadouche, survenu hier mardi 28 août 2018 vers 13h45, laisse la Radio algérienne, à travers la Chaîne 3 où le défunt était animateur de l’émission très appréciée des jeunes, «Serial Taggeur», orpheline d’un enfant prodige, un animateur émérite, une âme généreuse, un formateur complet de jeunes talents, lui-même talentueux, et un citoyen militant, engagé sur tous les fronts sociaux.

Yazid Aït Hamadouche avait l’apparence d’un handicapé, car il n’avançait pas sans un fauteuil roulant, mais dès qu’on le connaissait, on commençait à redéfinir complètement chez soi la notion de handicap, car Yazid était très dynamique, très mobile, alliant activité professionnelle à la radio, celle de l’animateur à Radio Chaîne 3 et du chef de département de la Radio algérienne qu’il était, avec ses engagements militants pour les causes de la salubrité des espaces publics, tels les plages et autres lieux de villégiature, et de la défense des droits des artistes et des auteurs auprès de l’Office des droits d’auteurs et droits voisins –l'ONDA. Pour les auditeurs assidus des programmes qu’il animait à la radio, et pour ceux aussi, parmi ses collègues, qui fréquentent les studios, il était difficile de se détacher de sa voix joviale adressant les jeunes, des sujets pertinents qu’il abordait avec eux, de la bonne humeur qu’il leur transmettait et d’une certaine aura –aura certaine– qu’il dégageait à travers les ondes de la radio. Yazid était de tous les âges et de tous les espaces, et sa présence humaine consistante à la radio nationale, ses relations très jeunes avec les jeunes, lui ont permis de marquer également sa présence sur les réseaux sociaux où il déployait ses talents de communicant, partageant ses espérances avec les plus jeunes, filles et garçons, prodiguant les conseils, se mettant constamment à l’écoute, ne manquant aucune occasion pour agir pour le bien des individus qui le sollicitaient autant qu’il le faisait sans sollicitation au service de la collectivité, dont celle des handicapés à qui il aurait dit, s’il avait pu traduire en mots ce qu’il accomplissait par les actes : «Vous n’êtes handicapés que parce que vous faites en sorte que les autres vous regardent ainsi.» Son sourire, ses éclats de rire étouffés, ses plaisanteries courtoises, sa galanterie seigneuriale resteront à jamais gravés dans les esprits et les cœurs de tous ceux qui l’ont connu et apprécié à la radio et partout ailleurs où il a posé sa généreuse empreinte d’éclaireur de sentiers pour les jeunes et moins jeunes, une empreinte brillante de boy scout des temps modernes. Adieu Yazid, tu laisses une place immense parmi les tiens ici-bas, puisse celle qui t’attend Là-Haut être pour toi le plus accueillant des sanctuaires. "



--------------///////////////////

Condoléances

Très peiné par le décès de Yazid AIT HAMADOUCHE, animateur à Radio Chaîne 3, chef de département à la Radio nationale, le ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE présente à toute sa famille ses condoléances les plus attristées et l’assure de tout son soutien et de sa compassion.

Il prie Allah d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

« A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons. «