Articles scolaires : Le portefeuille des mÃ©nages Ã  rude Ã©preuve

Pour préparer la rentrée scolaire, nombreux sont les parents qui préfèrent anticiper l’achat des affaires aux fins d’éviter le rush du jour J. Ils auront, ainsi, toute la latitude de choisir entre les articles proposés au niveau des buralistes et autres commerçants du coin, ceux présentés dans les rues marchandes ou alors au niveau des grandes surfaces.

Il suffit, en effet, de faire une petite virée du côté des petites ruelles situées à quelques encablures de la place des Martyrs ou de se déplacer aux hypermarchés de la capitale, pour constater de visu que l’heure est désormais aux préparatifs de la rentrée. En effet, et même si ce n’est pas encore «la grande bousculade», plusieurs dizaines de chefs de familles, souvent accompagnés de leurs enfants, sillonnent déjà les rayons destinés aux articles scolaires à la recherche de fournitures de qualité à des prix raisonnables. Pour ce qui est des prix justement, ce n’est pas «la saignée». Cependant, les portefeuilles sont mis à rude épreuve avec des dépenses plus ou moins importantes, en particulier dans le cas où c’est l’élève qui choisit lui-même ses affaires. Indispensables pour chaque enfant ayant atteint l’âge de scolarité, les tabliers sont vendus, en moyenne, à partir de 700 dinars. Les prix des cartables d'entrée de gamme varient entre 800 et 1.500 DA, au moment où le sac à dos de «marque» peut facilement atteindre les 10.000 DA, beaucoup plus pour certaines «griffes». Les trousses oscillent quant à elles entre 250 et 600 DA l’unité. Il faut y prévoir, bien entendu, des stylos à bille, dont le prix se situe généralement entre 15 et 35 DA, deux au minimum de couleur bleu et verte, un crayon HB à partir de 15 DA, un compas (170 DA), un taille-crayon (de 30 à 270 DA pour ceux à deux trous avec design sympa), de la glue en stick (100 DA), de la pâte à modeler pour les plus petits (à partir de 100 DA), des feutres pour ardoise magique (45 DA) et l’ardoise elle-même à 280 DA pour celle à deux faces. Les ciseaux d’écoliers sont vendus quant à eux à partir de 100 DA, pour atteindre 235 DA et plus. On peut se procurer aussi des kits de règle, équerre et rapporteur à 87 DA. Lorsqu’ils sont achetés seuls, les rapporteurs et équerres peuvent atteindre 165 DA, les règles flexibles 77 DA, alors que les simples sont à 10 DA. Les crayons de couleurs sont proposés à partir de 125 DA jusqu’à plus de 1.000 DA, alors que le papier à dessin et le papier gomme coûtent respectivement 110 et 300 DA. Pour ce qui concerne les cahiers, les prix se déclinent comme suit : 29 DA pour les 64 pages, 35 DA pour les 96 pages, 46 DA pour les 120 pages et 150 DA pour les 288 pages.

Il convient de signaler que le prix varie selon la qualité du produit. Autre cahier très demandé, notamment pour les cours de géographie, de sciences ou de récitations, ceux de travaux pratiques. Il s’agit en l’occurrence de ceux des travaux pratiques, avec 150 DA pour les grands formats et 31 DA pour les petits formats.

Ce qu’il faut retenir, donc, c’est que les articles scolaires sont disponibles en quantité et en qualité, et les prix sont en général abordables et qu’il y’en a «pour toutes les bourses», comme souligné du reste sur place par un chef de famille approché dans une grande surface. Et pour inciter les ménages à faire tous les achats nécessaires pour la circonstance, des centres commerciaux proposent des présents, à l’image du beau couffin pour tout achat dépassant les 2.000 DA.

Aussi, concurrence oblige, certaines marques offrent des cadeaux pour les grands achats d’articles scolaires. S’agissant des manuels scolaires, ces derniers sont vendus dans les établissements scolaires et au niveau de nombreux points de vente relevant de l’ONPS, en pack ou en unité.

Bref, au moment où nos chérubins profitent pleinement de la dernière semaine qui reste avant la rentrée scolaire prévue pour le 5 septembre prochain, les parents, eux, gèrent, comme ils peuvent, leur budget, puisque le portefeuille est, il faut le dire, mis à rude épreuve en ce mois d’août.

Soraya Guemmouri