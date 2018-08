Elle sera lancÃ©e officiellement le 5 septembre : La rentrÃ©e scolaire ne sera pas reportÃ©e

«Plus de 9 millions d’élève devront bel et bien rejoindre les bancs des établissements scolaires à la date prévue, à savoir le 5 septembre prochain», a déclaré, hier à Alger, la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit.

S’exprimant dans un point de presse, en marge d’une rencontre consacrée à la rentrée scolaire ayant regroupé les cadres de l’administration centrale et directeurs de l’éducation des 48 wilayas, Mme Nouria Benghabrit a affirmé que la date de la rentrée scolaire est maintenue comme prévue, et ce malgré l’épidémie de choléra qui frappe le centre du le pays. «Un éventuel report aura sans doute des répercussions négatives sur le bon déroulement de l’année scolaire, puisqu’il y aura impossibilité de parachever le programme et d’atteindre, par la même, l’objectif suprême qu’on s’est assigné, à savoir atteindre une école de qualité», a-t-elle justifié. Mme Benghabrit s’est montrée, à cet effet, rassurante, en affirmant que son département a pris toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre la maladie. D’ailleurs, elle a annoncé la réactivation des cellules de santé au niveau des établissements scolaires. «Nous avons mis en place un protocole d’actions qui va être adopté à travers les 48 wilayas», a-t-elle dit.

Rappelant les mesures prises par son département ministériel en prévision de la prochaine rentrée scolaire, la ministre a appelé les responsables locaux au respect des règles d'hygiène et les opérations d'entretien et d'assainissement des réservoirs, des citernes et des sanitaires et cantines.

Pour ce faire, la première responsable du secteur de l’Éducation a fait savoir que des réunions ont été organisées avec les services du ministère de la Santé, pour la fourniture des instruments nécessaires à la protection des élèves.

Mme Benghabrit a indiqué avoir tenu dimanche une réunion avec les directeurs de l'éducation des cinq wilayas ayant enregistré des cas de choléra (Alger, Blida, Bouira, Tipasa et Aïn Defla), ajoutant qu'elle tiendra une deuxième réunion avec les directeurs de ces wilayas, pour examiner les derniers développements et prendre les mesures préventives nécessaires. La ministre a, dans ce sens, appelé la presse nationale à une bonne gestion de l’information, soulignant qu’il est important d’avoir le sens de la mesure face à ce genre de situation. «C’est bien de prendre des précautions, mais il ne faut pas céder à la panique», a-t-elle noté. On apprend, d’ailleurs, que l’année scolaire 2018/2019, qui sera lancée officiellement le 5 septembre à partir de la wilaya de Mascara, aura pour thème «Faire du vivre-ensemble en paix, un acquis et un principe éducatif et citoyen».

«Cette année scolaire sera concrétisée par la mise en œuvre du processus de l’école de qualité, à laquelle aspirent toutes les composantes de la communauté éducative et nationale», a fait remarquer Mme Benghabrit. Selon elle, toutes les actions engagées à cet égard s’inscrivent dans le cadre de la politique éducative rénovée ciblant toujours l’enseignement primaire comme cycle prioritaire, en vue de préserver l’équité et l’égalité des chances à l’ensemble des enfants pour l’accès à un enseignement de qualité, pertinent, efficient et inclusif ancré dans l’algérianité et favorisant la réussite scolaire.



Des consultations à propos de la réforme du baccalauréat seront lancées avec tous les partenaires en 2019



«Toute cette dynamique s’opère par la mise en action synergique des trois leviers, arrêtés par les deux conférences nationales (juillet 2014 et 2015) sur l’évaluation et la consolidation de la réforme de l’école lancée par le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika en 2003», a précisé la ministre. Pour assurer le bon déroulement de l’année scolaire, la ministre a décidé l’installation de cellules de suivi de la rentrée, une au niveau de l’administration centrale du ministère chargée d’intervenir instantanément pour remédier aux insuffisances constatées. Deux autres cellules seront installées au niveau de chacune des deux inspections générales du ministère afin d’exploiter les informations parvenues des inspecteurs chargés à leur tour de faire le suivi quotidien et l’évaluation journalière de la rentrée scolaire au niveau de leurs circonscriptions respectives. À cet effet, Mme Benghabrit a instruit les cadres de son ministère à mettre en place et à dynamiser les cellules d’accueil des élèves et de leurs parents au niveau des directions de l’éducation et des établissements scolaires. «Cette opération contribue à la réussite de la rentrée scolaire, par les orientations et les conseils prodigués aux élèves et à leurs parents», a-t-elle dit.

Elle les instruit également d’encourager la création des associations de parents d’élève, ainsi que d’informer et de sensibiliser la communauté éducative via l’espace numérique du système d’information dédié aux parents d’élèves. Elle a annoncé, à cette occasion, l’animation des séances d’information sur la réorganisation des examens du baccalauréat et de l’EFCP, après l’aboutissement à un consensus avec tous les acteurs concernés. Il s’agit, entre autres, de la réduction du nombre de jours de l’examen de 5 à 3, avec deux matières par jour, de la méthode de correction, de notation et d'évaluation, du coefficient et du principe de graduation dans la réforme.



Une rencontre avec les syndicats est prévue le 10 septembre prochain



À ce propos, l’intervenante a insisté sur le maintien de la dynamique de réforme en valorisant les efforts des membres de la communauté éducative qui œuvrent a faire de l’école un lieu d’apprentissage et d’épanouissement pour tous les enfants scolarisé. Aussi, elle a insisté sur le maintien de l’effort d’adaptation des modalités d’évaluation aux exigences qualitatives du système éducation qui sera poursuivi dans le sens d’un meilleur équilibre entre la dimension formative de l’évaluation et les aspects liés au contrôle et à la certification. Évoquant la nécessité du dialogue, notamment avec les partenaires sociaux, la ministre a annoncé la tenue d’une rencontre, le 10 septembre prochain, avec les syndicats, afin de débattre plusieurs questions qui rangent le système éducatif.

Par ailleurs, Mme Benghabrit a insisté sur l’importance de mise en œuvre de la politique de rationalisation des dépenses publiques, notamment dans les établissements scolaires, et ce par l’utilisation optimale des deniers publics dédiés par l’État dans une conjoncture financière difficile.

À l’échelon de l’établissement scolaire, il faudrait désormais réfléchir à la manière de réduire les dépenses de consommation d’électricité et d’eau, et de lutter contre le gaspillage et améliorer l’état du mobilier, tout en assurant l’entretien au moindre frais, a-t-elle dit en s’adressant aux cadres de son ministère.

Sarah A. Benali Cherif