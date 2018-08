Un riche programme pour les participants : ateliers sur lâ€™environnement et lâ€™Ã©cosystÃ¨me

Pour la première fois, les filles participent au Camp des Scouts arabes, qui se tient au Village africain jusqu’au 5 septembre prochain, avec la participation de 16 pays arabes et les États-Unis d’Amérique comme invité d’honneur, sous le thème «Le rêve arabe».

Les 1.200 filles et garçons, algériens et étrangers, ont reçu un accueil chaleureux, où un riche programme est prévu durant les 11 jours de la rencontre qui vise à leur faire connaître des espaces historiques et culturels, dont le Mausolée royal de Maurétanie, à une soixantaine de kilomètres de la capitale.

Les 1.200 participants se rendront également à Chréa, sur les hauteurs de Blida, et à Médéa, et sur d’autres sites d’intérêt tels que le palais des Raïs, appelé aussi Bastion 23. Des organismes sous tutelle du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables se sont installés au village du développement, considérés comme des partenaires clés avec les Scouts musulmans algériens, le Conservatoire national des formations à l’environnement, le Centre national des technologies de production plus propre, l’Agence nationale des changements climatiques, le Commissariat national du littoral et l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable. Selon le formateur Hamza Kortobi, des ateliers pédagogiques contribueront à mieux faire connaître aux enfants participants, le respect de l’environnement, avec la mise en place de jeux écologiques pour les enfants et des animations diverses portant sur l’écologie et l’environnement.

Hichem Hamza