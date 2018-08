Adrar : Nouvelles structures pÃ©dagogiques

De nouvelles structures pédagogiques et unités de dépistage scolaire (UDS) sont prévues pour la prochaine rentrée scolaire 2018/2019 à Adrar, a-t-on appris hier des responsables du secteur de l’Éducation. Il s’agit de la réception d’une nouvelle école primaire dans la circonscription administrative frontalière de Bordj Badji Mokhtar, dans l’extrême sud de la wilaya, qui est dotée d’équipements fonctionnant à l’énergie nouvelle (chauffage et climatisation), a indiqué le directeur par intérim, Mazer Ahmed.

Un collège d’enseignement moyen (CEM- base 4) a été réalisé à Zaouiat Sidi Bekri, dans la commune de Timmi (sud du chef-lieu de wilaya), qui permettra le renforcement des structures éducatives de cette région enclavée, a-t-il ajouté.

Trois nouvelles Unités de dépistage et de suivi scolaire (UDS) seront également ouvertes au niveau des communes de Talmine, Tinerkouk et Ksar Jdir, dans la circonscription administrative de Timimoune (220 km au nord d’Adrar), des structures appelées à garantir une meilleure prise en charge de la santé des élèves de ces zones reculées.

S’agissant du manuel scolaire, un taux de 90% de la distribution a été atteint à ce jour, selon ce responsable, précisant que les collectivités locales sont impliquées dans cette opération dans l’objectif d’assurer la disponibilité du manuel scolaire dans tous les établissements éducatifs de la wilaya. Pas moins de 120.510 élèves sont attendus au titre de la nouvelle saison scolaire dans la wilaya d’Adrar. Ils sont répartis entre 354 écoles primaires, 87 collèges d’enseignement moyen et 39 lycées.