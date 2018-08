Oran : 35 nouveaux Ã©tablissements Ã©ducatifs rÃ©ceptionnÃ©s

La rentrée scolaire 2018-2019, qui prévoit l’accueil de 365.000 élèves au niveau de la wilaya d’Oran, sera renforcée par 35 nouveaux établissements éducatifs, a annoncé hier le wali d’Oran, Mouloud Cherifi.

Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite pour s’enquérir des travaux d'infrastructures scolaires devant accueillir les élèves au niveau de la cité «AADL-Cosider» (Bir El-Djir), haï Essabah (Es-Sénia) et Belgaïd (Bir El-Djir), le chef de l’exécutif de wilaya a indiqué que ces infrastructures éducatives, dont 24 groupes scolaires, 7 CEM et 4 lycées, seront ouvertes, par étapes, avant la fin de l’année en cours.

Au mois de septembre prochain, il est prévu l’ouverture de 16 établissements éducatifs dans les différents paliers, dont 3 en urgence, construits en préfabriqué à la demande du secteur de l’Éducation, en attendant la réception des établissements en cours, a-t-il expliqué.

Le parc du secteur sera renforcé, au mois d’octobre prochain, par une vingtaine d’établissements scolaires, pour atténuer la pression à laquelle il est confronté, sachant que certains établissements évoluent avec une moyenne de 40 élèves par classe et utilisent la double sinon la triple vacation, a-t-on précisé. «Avec ces réalisations, nous passerons à 32, voire 30 élèves par classe, soit un taux satisfaisant qui avoisine la moyenne nationale», a souligné le wali, faisant remarquer que ce taux a été réalisé, grâce aux mesures prises par le gouvernement, qui a procédé au dégel de tous les projets éducatifs en suspens, pour améliorer les conditions de scolarisation, notamment le déblocage d’une enveloppe de 160 millions DA pour assurer le transport scolaire des enfants, à titre complémentaire, ainsi que les crédits nécessaires, notamment les créances détenues par les entreprises.

Dans ce contexte, il a félicité la direction des équipements de la wilaya, les gestionnaires de l’éducation, de même que les entreprises de réalisation qui se sont engagées à livrer les projets dans les délais impartis.

Lors de sa visite sur site, le wali a inspecté trois groupes scolaires de 12 classes chacune à la cité «1.161 logements» à haï AADL, à la cité CNEP à haï Es-Sabah, à l’îlot 11 (Bir El-Djir), un CEM de 13 classes classes base 5 à Belgaïd, ainsi qu’un lycée de 1.000/300 à Belgaïd, des établissements devant accueillir les élèves à la faveur de cette rentrée scolaire, insistant sur leur dotation en commodités sanitaires, notamment.