Lutte antiterroriste : M. AÃ¯ssa sâ€™entretient avecâ€ˆle Coordonnateur du DÃ©partement dâ€™Etat

La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme a été, hier à Alger, au centre d'un entretien entre le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, et le Coordonnateur de la lutte contre le terrorisme au département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, Sales Nathan, en visite en Algérie.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, le responsable américain s'est félicité de «la forte» coopération existant entre l'Algérie et son pays en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, mettant en avant la volonté des deux parties à combattre les groupes terroristes qui menacent la paix et la sécurité à travers le monde.

De son côté, M. Aïssa a précisé qu'il a été question de «l'expérience de l'Algérie en matière de lutte et de prévention contre le terrorisme imprégnée de l'Islam de référence, basé sur la modération et le juste milieu». Affirmant que l'entretien a été l'occasion d'un échange sur plusieurs questions d'intérêt commun, M. Aïssa a fait état de rencontres de coordination à venir entre les deux pays sur les voies et moyens de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.