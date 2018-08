M. Ould AbbÃ¨s (SG du FLN) : Â« Lâ€™appel du PrÃ©sident de la RÃ©publique pour un front populaire nÃ©cessaire face aux dÃ©fis de lâ€™heure Â»

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a affirmé hier à Alger que l'appel du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour l'édification d'un «front populaire» était «nécessaire» face aux défis internes et externes qui se posent à l'Algérie.

Intervenant lors d'une conférence de presse à l'issue des travaux du bureau politique du parti, M. Ould Abbès a indiqué que «face aux défis et agitations politiciennes que connaît le pays, il est impératif d'ériger ce front populaire auquel a appelé le Président Bouteflika pour préserver les acquis réalisés depuis l'indépendance, notamment durant les 20 dernières années, à l'instar de la stabilité, de la paix et de la quiétude».

Le Président de la République avait appelé dans son message à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid (20 août) à édifier «un front populaire solide pour garantir la stabilité de l'Algérie face à toutes les manœuvres internes et menaces externes», mettant en garde contre «les crises extérieures qui se jouent à nos frontières et qui sont porteuses de dangers du terrorisme abject et des réseaux du crime organisé».

«En plus des dangers qui guettent l'Algérie de l'extérieur, notamment le long des frontières sud, des parties à l'intérieur du pays dénigrent toutes les réalisations accomplies», a précisé M. Ould Abbès soulignant que «le FLN qui adhère à l'appel du Président n'entend nullement s'approprier cette initiative».

«26 partis et organisations ont pris contact avec le FLN concernant cette initiative de Front uni», a-t-il ajouté, soulignant que son parti était en passe d'élaborer «un avant-projet de charte d'honneur de ce Front uni». Par ailleurs, le bureau politique du FLN a appelé, lors de sa réunion, tous les secrétaires de Mouhafadates et présidents de comités transitoires ainsi que tous les élus à œuvrer à drainer davantage de militants.