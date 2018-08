Lâ€™Habitat Ã  MÃ©dÃ©a : Satisfaire une demande croissante

Le projet immobilier de «Ain-Djerda», commune de Draa-Smar, ouest de Médéa, englobant plus de 3.600 logements, sera fin prêt au premier trimestre de l’année prochaine, a déclaré, hier, le wali, en marge d’une visite d’inspection sur le site. La totalité des 3.632 logements en chantier sur ce site, dont 2.332 logements publics locatifs (LPL) et 1.300 logements en location-vente, sera mise à la disposition des citoyens, au plus tard, fin mars 2019, a indiqué le chef de l’exécutif, Mohamed Bouchema, lors de son déplacement au niveau de ce projet. L’ensemble des moyens des entreprises de réalisation étrangères et nationales, engagées dans ce projet, sont mobilisés pour livrer ces logements dans les délais impartis, a-t-il fait savoir, ajoutant que le gros des efforts est orienté actuellement vers les travaux de réalisation des réseaux primaires et secondaires qui n’ont pu être entamés à temps, faute de subventions financières.

L’octroi récent par le ministère de l’Habitat de crédits pour la prise en charge de ce volet a permis de faire avancer le projet, notamment l’aménagement et la viabilisation de ce site immobilier appelé à accueillir un nombre important de résidents, a expliqué le wali, qui a fait état également du lancement en exécution de plusieurs équipements d’accompagnement, à caractère éducatif notamment, dans la perspective de l’exploitation de ce site. Sept groupes scolaires, quatre CEM et un lycée, d’un coût global de 345 millions de dinars, sont en cours de réalisation au niveau de ce site où il est prévu d’implanter diverses structures, à caractère administratif, sanitaire ou de services, en vue d’assurer les meilleures conditions d’habitation aux futurs résidents. Les programmes d’habitat se poursuivent aussi dans d’autres wilayas, à l’instar de Ouargla où un quota de 125 logements publics locatifs (LPL) et promotionnels publics (LPP), des aides à l’habitat rural et des lots de terrain à bâtir ont été attribués hier à leurs bénéficiaires. Au moins 78 logements de type public locatif, réalisés dans la daïra d’El Hadjira, et 47 autres de type promotionnel public, construits dans la ville d'Ouargla, ont été attribués à leurs bénéficiaires au cours d’une cérémonie présidée par les autorités de la wilaya. Il a été procédé également en cette occasion à l’octroi de 877 aides à l’habitat rural, ainsi que des titres de propriété dans le cadre du programme des lotissements sociaux répartis à travers toutes les communes de la wilaya. Il est prévu l’attribution, avant la fin de l’année en cours, de 3.000 logements publics locatifs, et de 2.000 autres tous types de logements confondus, à l’occasion de la célébration des fêtes nationales, a annoncé le wali, Abdelkader Djellaoui, lors de la cérémonie de remise des clés de logements. Le même responsable a saisi cette occasion pour insister sur la nécessité du respect du cachet architectural de la région, la préservation des nouvelles réalisations, notamment en ce qui concerne l’hygiène, l’entretien et la protection de l’environnement.

Quant à Illizi, pas moins de 938 aides destinées à l’habitat rural ont été attribuées au profit de nombreuses communes pour satisfaire la demande croissante sur cette formule d’habitat, et la promotion du parc immobilier de cette wilaya de l'extrême Sud-est du pays , a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Inscrit au titre du programme d’attribution des aides à l’habitat rural (2018), ce quota a été réparti entre les communes de Djanet (298 aides), Illizi (250), Debdeb (120), Bordj El Haous (70), et 200 autres pour les deux communes de Bordj Omar Driss et In Amenas, a détaillé la même source. Cette formule d’habitat suscite un «vif» engouement des citoyens de la région, en raison des multiples avantages accordés par l'Etat à ce type de logement, a-t-on signalé. Un total de 182 décisions d’attribution d’aide à l’habitat rural ont été remises récemment à leurs bénéficiaires dans la commune d’Illizi, dans l’objectif de consolider le parc immobilier de cette collectivité qui enregistre une grande extension du tissu urbain. Un quota de 500 aides a été également distribué durant le mois écoulé au profit des six communes de la wilaya, pour réduire la pression en matière de logement public locatif (LPL), ont indiqué les services de la wilaya. Dans le même sillage, la wilaya d’Illizi avait bénéficié d’un montant de 2.600 millions de dinars au titre du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales (FSGCL) destiné aux programmes d’aménagement, dont une tranche sera réservée pour l’aménagement des nouvelles cités à travers les différentes communes de la région, a révélé le wali, Aissa Boulahia, lors d’une récente rencontre.

Le parc immobilier de la wilaya d’Illizi a connu un saut «qualitatif» durant ces dernières années, notamment pour la formule de l’habitat rural, alors que les chantiers des programmes de logements sociaux sont en cours de réalisation et sont à différents taux d’avancement.