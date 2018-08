Lutte contre la contrebande et la criminalitÃ© : OpÃ©rations rÃ©ussies dans plusieurs RÃ©gions militaires

Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont intercepté, à Ghardaïa/4e RM et Mila/5e RM, cinq individus en possession de trois fusils de chasse, des munitions et une paire de jumelles, tandis que d'autres détachements ont arrêté, à El Oued/4e RM et Sidi Bel-Abbès/2e RM, deux contrebandiers et saisi deux camions et 108 quintaux de tabac», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

D'autre part, un détachement combiné de l'ANP «a appréhendé, à Bordj Bou-Arreridj/5e RM, deux narcotrafiquants en possession de 86 kilos de kif traité, alors que des garde-frontières ont saisi, à Tlemcen 2e RM, 185 kilos de kif traité».

De même, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi, à Mascara/2e RM, 90 quintaux de denrées alimentaires et 1.421 unités de différentes boissons».

A Oran, des Garde-côtes «ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes à bord d'une embarcation de plaisance, tandis que 39 immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen, Oran, Laghouat et Ghardaïa».



Tamanrasset : un deuxième terroriste se rend



Un deuxième terroriste qui était armé et ayant rallié les groupes terroristes en 2012 s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et additivement au terroriste qui s’est rendu, la matinée d’aujourd’hui 27 août 2018 à Tamanrasset (Région militaire), un deuxième terroriste s'est rendu aux autorités militaires dans la même Région. Il s’agit de «Ouled Mini Mohamed» dit ‘‘Aissa’’. Le terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de trois chargeurs de munitions garnis», précise la même source. «Ce bilan positif réalisé par nos Forces armées atteste de l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour asseoir la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national», conclut le communiqué.